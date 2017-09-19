Видео: новосибирцы станцевали на стадионе перед многотысячной толпой китайцев

Новосибирский балет FLEXX ballet выступил на фестивале в китайской провинции Циндао — в городском уезде Цзяочжоу праздновали 2500-летие боевого искусства тайчи (тайцзицюань).


Новосибирский балет FLEXX ballet выступил на фестивале, посвящённом 2500-летию китайского искусства тайчи
Новосибирский балет FLEXX ballet выступил на фестивале, посвящённом 2500-летию китайского искусства тайчи

«Это был стадион на несколько тысяч человек, построенный для Олимпиады. Несколько лет подряд там проходят огромные фестивали для китайского правительства и центрального телевидения. В этом году был фестиваль, посвящённый 2500-летию тайчи. В шоу участвовало 800 артистов. История возникновения тайчи рассказывалась языком танца. От нас там было 20 человек. Стадион был забит зрителями», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ продюсер и художественный руководитель FLEXX ballet Павел Мычко.


Мычко добавил, что новосибирские танцоры совместно со специально приглашёнными цирковыми гимнастами отвечали за основную танцевальную часть. Среди остальных артистов на сцене были мастера боевого искусства.


За кулисами фестиваля: костюмы, в которых новосибирские танцоры выступали на шоу
За кулисами фестиваля: костюмы, в которых новосибирские танцоры выступали на шоу


Действие длилось 1 час 20 минут и было разбито на 13 смысловых частей. Происходящее на сцене тут же транслировалось по телевидению на весь Китай.


Сегодня и завтра, как уточнил Павел Мычко, FLEXX ballet участвует в пекинском шоу автомобильного бренда Mercedes. После этого выступления коллектив вернётся в Новосибирск для подготовки к мировым гастролям со своим 3D-шоу Fanatica: концерты запланированы в Швейцарии, Болгарии и нескольких городах России. Новое шоу «Семь чувств» от новосибирского коллектива FLEXX ballet будет готово к концу марта, добавил Мычко.


Новое танцевальное шоу новосибирские танцоры планируют подготовить к концу марта
Новое танцевальное шоу новосибирские танцоры планируют подготовить к концу марта


Это не первые зарубежные гастроли новосибирских танцоров с выступлением на статусных мероприятиях. В январе прошлого года артисты FLEXX ballet участвовали в презентации одного из самых дорогих китайских смартфонов Vivo.




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