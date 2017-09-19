Скандал в Барышево: чиновники раздали 224 гектара земли своим родственникам и бизнесменам





Земли Барышево продали без аукциона

Прокуратура Новосибирской области нашла беспрецедентные нарушения в Барышевском сельсовете: администрация передавала областные земли компаниям и жителям области, об этом журналистам рассказал заместитель прокурора Новосибирской области Владислав Мандрыко 19 сентября.







Проверки в Барышево начались после жалоб жителей поселка Ложок в законодательное собрание Новосибирской области, полномочному представителю президента РФ и в правительство региона. Прокуратура выявила, что с 2015 года в Барышевском сельсовете почти 224 га земли ушли в руки компаний и физлиц с нарушениями.







«Это общая цифра, там разного рода виды нарушений административного и градостроительного законодательства. Наше мнение, что такого рода незаконные действия должны заканчиваться возбуждением уголовного дела для тех, кто это содеял. У нас в Новосибирской области, все-таки, выявления таких массовых фактов изъятия, в такой грубой форме, с явными просчетами со стороны недобросовестных чиновников [не встречались]. Что хочу, то и ворочу, называется», — сказал Мандрыко.







Согласно материалам проверки, 7 июля 2015 года администрация Барышевского сельсовета сдала в аренду участок компании ООО «Ложок-Развитие», при этом новый арендатор не подготовил проект планировки территории, что противоречит градостроительному кодексу. Тем не менее, в 2015 году территорию поделили на 30 земельных участков. В июле 2015 года «Ложок-Развитие» переуступило свои права и обязанности на эту землю другим физическим лицам и компаниям, сказано в сообщении прокуратуры.







Глава Барышевского сельсовета Олег Посметный





Весь 2016 год администрация Барышевского сельсовета «незаконно выдавала разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию», в частности разрешило 15 гражданам бесплатно строить на этой земле жилье, трое из них оказались родственниками работников администрации и совета депутатов сельсовета, сообщает прокуратура. Во время проверки выяснилось, что в июле 2016 года участок в 1000 кв.м. продали сотруднику МКУ «Ресурсноснабжающая служба» за 34 тысячи рублей, после его же перепродали уже за 600 тысяч. То же самое сделали еще 24 человека, среди которых были родственники местных властей, утверждает прокуратура.







В спорные территории входят 7,8 га, оказавшиеся у ООО «ПК-Сервис», которое планировало построить там жилье, при этом аукциона в отношении участка не было. Кроме того для комплексного освоения и строительства жилья землю передали девяти компаниям (ООО «Перспектива», ООО «Провиант +», ООО «Аппетит», ООО «МСК», ООО «Викинг М», ООО «Академ Павильон», ООО «Славянский стан», СНТ «Весна», ООО «Росс-Ойл»), по всем эпизодам прокуратура направила иски о расторжении договоров купли-продажи или аренды в арбитражный суд.







Мандрыко подтвердил, что на некоторых участках уже ведется строительство, однако это едва ли остановит действия прокуратуры, намекнул он.





«Названные мною коммерческие организации, 9 штук, там [уже] торговые площади размещены. Есть примеры, где предоставлены участки под малоэтажное строительство физлицам. Мы сегодня серьезно размышляем о расторжении этих договоров, но там, конечно, затрагиваются интересы конкретных физлиц. Где-то уже ведется строительство, там разные стадии. 224 га - это огромные площади. Кто не успел начать деятельность, тот меньше понесет убытков. К сожалению, их надо терпеть, если вы нарушили закон. Вы прекрасно понимали, что идете с нарушением порядка, получая этот земельный участок. Но что же теперь, обижаться на кого? Обижайтесь на себя», — сказал зампрокурора. По его словам цена в договорах купли-продажи была «явно занижена» по сравнению даже с кадастровой стоимостью участков, однако общую сумму ущерба он затруднился озвучить.







6 сентября прокуратура подала в суд на главу Барышевского сельсоваета Олега Посметного за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (сейчас заявление рассматривает мировой суд Новосибирского района). 1 и 13 сентября прокуратура направила постановления в СКР и МВД «для решения вопроса об уголовном преследовании главы Барышевского сельсовета», сказано в сообщении прокуратуры – за превышение полномочий и халатность. Проверка прокуратуры продолжается.







НГС.НОВОСТИ не удалось связаться с Олегом Посметным, в приемной администрации сообщили, что он в отпуске. Информацию от прокуратуры прокомментировала врио заместителя главы Елена Забабурина: «Я могу сказать только одно, что если у прокуратуры есть к нам претензии, с которыми мы согласны, мы обязательно все устраним. А если мы с чем-то не согласны, то, конечно, это решит уже суд. И поэтому как тут можно прокомментировать, пока нет решения суда?», — сказала собеседница. По ее словам, сейчас идет проверка и никаких уведомлений от прокуратуры администрация не получала, не знали в сельсовете и о пресс-конференции Мандрыко.





Напомним, до этого крупнейшей земельной аферой в истории Новосибирска считались махинации замруководителя Росреестра, который нанес государству ущерб в 240 млн. рублей.