Столкновение грузовиков перекрыло улицу Станционную

Столкнувшиеся машины заняли почти всю Станционную в сторону площади Труда
Столкнувшиеся машины заняли почти всю Станционную в сторону площади Труда

Днём 19 сентября на улице Станционной в Новосибирске столкнулись грузовик Hyundai и самогруз Isuzu — они перегородили проезд по улице.


Авария случилась в 12:30 на перекрёстке Станционной и Порт-Артурской.


«Hyundai ехал по Станционной со стороны площади Труда и на перекрёстке с Порт-Артурской разворачивался, а Isuzu ехал ему навстречу. При развороте водитель грузовика не пропустил встречный самогруз и столкнулся с ним», — рассказали НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».


От удара Isuzu уехал вправо и снёс недавно установленное металлическое ограждение на тротуаре. В аварии никто не пострадал.


Самогруз снёс новое металлическое ограждение
Самогруз снёс новое металлическое ограждение


В «Автоспасе» добавили, что столкнувшиеся машины перекрыли движение по Станционной в сторону площади Труда. Судя по данным сервиса Яндекс.Пробки, затор растянулся от улицы Дукача до места аварии, скорость потока там не выше 5 км/ч.


Один из последних случаев, когда столкнувшиеся машины перекрыли проезд по улице, произошёл в середине августа — тогда участники двух аварий надолго перегородили улицу Военную.

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