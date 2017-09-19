Столкновение грузовиков перекрыло улицу Станционную
Днём 19 сентября на улице Станционной в Новосибирске столкнулись грузовик Hyundai и самогруз Isuzu — они перегородили проезд по улице.
Авария случилась в 12:30 на перекрёстке Станционной и Порт-Артурской.
«Hyundai ехал по Станционной со стороны площади Труда и на перекрёстке с Порт-Артурской разворачивался, а Isuzu ехал ему навстречу. При развороте водитель грузовика не пропустил встречный самогруз и столкнулся с ним», — рассказали НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».
От удара Isuzu уехал вправо и снёс недавно установленное металлическое ограждение на тротуаре. В аварии никто не пострадал.
В «Автоспасе» добавили, что столкнувшиеся машины перекрыли движение по Станционной в сторону площади Труда. Судя по данным сервиса Яндекс.Пробки, затор растянулся от улицы Дукача до места аварии, скорость потока там не выше 5 км/ч.
Один из последних случаев, когда столкнувшиеся машины перекрыли проезд по улице, произошёл в середине августа — тогда участники двух аварий надолго перегородили улицу Военную.
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Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus