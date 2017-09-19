Росомаха, баран и котята: новосибирцы сняли редких зверей в Горном Алтае

Фотоловушка поймала самку ирбиса с котятами

Организаторы экспедиции по изучению снежного барса в горах Республики Алтай закончили обработку снимков с фотоловушек — на них попались семь разных особей ирбисов.





«Среди попавших на снимки ирбисов — наш старый знакомый барс Хоргай, хозяин этих мест, самка с тремя годовалыми котятами на одном снимке, а также два молодых самца, приблизительно четырёх лет от роду», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ организатор пятой добровольческой экспедиции «По следам снежного барса», новосибирец Игорь Паутов.





Он признался, что ни за одну из прежних поездок не удавалось сразу увидеть столько снежных барсов.





Росомаха тоже сфотографировалась на камеру





Росомаха — зверь-одиночка



Также участники экспедиции получили снимки прохода стада краснокнижных аргали из примерно 150 особей и ряд фотографий с росомахами, волками, редкими птицами.



В своей поездке добровольцы установили пять фотоловушек в новых местах, а старые камеры заменили на более современные модели с сейфами, которые защитили технику от нападений росомах.





На некоторые снимки попали сразу по две особи





Аргали — неизменные спутники снежных барсов



«Для получения снимков пришлось по горным гребням пройти около 20 фотоловушек. Фотографии с них будут использованы для учёта снежного барса в Алтае-Саянском регионе», — пояснил собеседник.





Ирбисы отличаются друг от друга пятнами на шкурах





Дикие звери — постоянные обитатели этих мест





Экспедиция проходила с 26 мая по 3 июня. Команда из 14 человек, среди которых было пять новосибирцев, а также жители Курска, Санкт-Петербурга, Челябинска, Томска, Барнаула, Горно-Алтайска, прошла десятки километров по горным маршрутам и исследовала несколько гребней хребта Чихачёва. Возглавлял экспедицию сотрудник научного отдела Алтайского биосферного заповедника, эксперт по снежному барсу на Алтае Сергей Спицын.





На снимки попались и молодые особи ирбиса





Всего участники экспедиции проверили около 20 фотоловушек





Участникам экспедиции пришлось пройти немалые расстояния для сбора информации из фотоловушек



