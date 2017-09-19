Росомаха, баран и котята: новосибирцы сняли редких зверей в Горном Алтае
Организаторы экспедиции по изучению снежного барса в горах Республики Алтай закончили обработку снимков с фотоловушек — на них попались семь разных особей ирбисов.
«Среди попавших на снимки ирбисов — наш старый знакомый барс Хоргай, хозяин этих мест, самка с тремя годовалыми котятами на одном снимке, а также два молодых самца, приблизительно четырёх лет от роду», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ организатор пятой добровольческой экспедиции «По следам снежного барса», новосибирец Игорь Паутов.
Он признался, что ни за одну из прежних поездок не удавалось сразу увидеть столько снежных барсов.
Также участники экспедиции получили снимки прохода стада краснокнижных аргали из примерно 150 особей и ряд фотографий с росомахами, волками, редкими птицами.
В своей поездке добровольцы установили пять фотоловушек в новых местах, а старые камеры заменили на более современные модели с сейфами, которые защитили технику от нападений росомах.
«Для получения снимков пришлось по горным гребням пройти около 20 фотоловушек. Фотографии с них будут использованы для учёта снежного барса в Алтае-Саянском регионе», — пояснил собеседник.
Экспедиция проходила с 26 мая по 3 июня. Команда из 14 человек, среди которых было пять новосибирцев, а также жители Курска, Санкт-Петербурга, Челябинска, Томска, Барнаула, Горно-Алтайска, прошла десятки километров по горным маршрутам и исследовала несколько гребней хребта Чихачёва. Возглавлял экспедицию сотрудник научного отдела Алтайского биосферного заповедника, эксперт по снежному барсу на Алтае Сергей Спицын.
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Ольга Власова
Фото добровольцев из экспедиции «По следам снежного барса»