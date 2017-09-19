На улице Петухова появилась тройная сплошная линия разметки

Тройная сплошная линия на улице Петухова

Новая разметка улицы Петухова получила нарекания от водителей — теперь здесь появилась тройная сплошная линия, которой не может быть по правилам дорожного движения.







«Буквально в выходные увидела. Трехполосная сплошная метров 20–30 примерно перед поворотом с Петухова на Советское шоссе, в сторону Винаповского моста», — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница Новосибирска Мария Денисова, которая часто ездит в этой части Кировского района.







НГС.НОВОСТИ отправили запрос в мэрию, где попросили прокомментировать казус.





