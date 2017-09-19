На улице Петухова появилась тройная сплошная линия разметки
Новая разметка улицы Петухова получила нарекания от водителей — теперь здесь появилась тройная сплошная линия, которой не может быть по правилам дорожного движения.
«Буквально в выходные увидела. Трехполосная сплошная метров 20–30 примерно перед поворотом с Петухова на Советское шоссе, в сторону Винаповского моста», — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница Новосибирска Мария Денисова, которая часто ездит в этой части Кировского района.
НГС.НОВОСТИ отправили запрос в мэрию, где попросили прокомментировать казус.
Это уже не первый случай с ошибками разметки на улице Петухова. Недавно жительница Кировского района рассказала, что вместо разрыва напротив дома
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Анна Богданова
Фото Марии Денисовой