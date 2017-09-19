В Юрге погиб солдат из Новосибирской области

Тело контрактника из Новосибирской области нашли в Юрге
Тело контрактника из Новосибирской области нашли в Юрге

Вечером 17 сентября в Юрге погиб 23-летний житель села Карпысак Андрей Г., служивший в местной войсковой части по контракту.


Информацию о том, что парня зарезали, в СК опровергли. «У нас проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины с ссадинами, — рассказали НГС.НОВОСТИ в СУ СК РФ по Кемеровской области. — Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти потерпевшего. Но уже сейчас можно сказать, что ножевых там нет».


Информацию о гибели Андрея подтвердили НГС.НОВОСТИ его родственники. «Нам ещё ничего неизвестно, — пояснила двоюродная сестра погибшего Екатерина Бурмистрова. — Андрея даже домой не привезли, и ничего не говорят». 


Местные жители уверены, что смерть Андрея — это не несчастный случай. «Он поехал с каким-то таксистом в "Берег", это типа клуб или бар, что-то вроде этого, — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница Юрги Ольга Миллер. Там, по её словам, начался конфликт с отдыхавшими в баре. — Слово за слово, он что-то, видимо, не так сказал, ну и они и начали: пойдём выйдем. Он согласился, вышли, они погрузили его в какую-то машину и увезли на юргинское кладбище». 


По словам местной жительницы Дарьи Чеклецовой, место, где нашли тело Андрея — настоящая глушь, жилые постройки расположены далеко, поэтому никто ничего и не видел.


«Его (Андрея — А.И.) не просто так нашли. Бляхой от ремня, оказывается, его били, — рассказывает жуткие подробности знакомая погибшего Наталья Жукова. — Нашли его голым и избитым. И рядом лежала форма военная порванная вся. И бляшка в крови. Я так понимаю, что его бляшкой до смерти забили».


В том, что у Андрея мог произойти конфликт, близкие не верят — все помнят солдата как тихого и вежливого парня. Друзья рассказывают — Андрей был средним сыном, с очень хорошим воспитанием, которое шло от матери. Окончил 9 классов Полойской школы, ушёл в техникум. «Он был как и все мальчики, — вспоминает одноклассник Андрея Юрий Новиков. — Выделялся только спокойствием своим». 


После техникума работал охранником, а в свободное время делал знакомым татуировки, несколько лет назад пошёл служить по контракту, так и попал в Юргу.


Впрочем, многие в Юрге уверены, что убийство Андрея — дело рук «кадровских». «Уверена, что это сделали они. Раньше была группа и до сих пор осталась, там парням от 17 до 20, некоторых пересадили уже, — пояснила НГС.НОВОСТИ местная жительница. — Они нападают на военных. Толпой выжидают, а потом выбивают с них деньги. Я сама была свидетелем, как они поджидали взрослого мужика-контрактника. В прошлом году один из этих "кадровских" зарезал мужика в кафе, и тоже очень долго добивались, чтобы его посадили».


Напомним, что совсем недавно молодой военный из Новосибирска погиб в Сирии — мужчина стал наёмником частной военной компании ради зарплаты в 250 тысяч рублей. 

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