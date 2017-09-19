Беременная сибирячка упала на обледеневшем крыльце и отсудила у ТСЖ 175 тысяч

Председатель правления ТСЖ «Наш Дом» не согласен с решением суда и собирается снова его обжаловать

Жительница Кировского района Новосибирска отсудила у ТСЖ «Наш Дом» больше 175 тысяч рублей за жёсткое падение на обледеневшем крыльце, закончившееся переломом таза.







«Я сама юрист. С практикой ЖКХ знакома не первый год, я работник службы судебной защиты "СИБЭКО" — представляю его интересы. Но сейчас сижу в декрете, многодетная мать. И, конечно, решила, что должна отстоять свою позицию, потому что мне был причинён вред. Это неописуемое состояние. У меня было 4 месяца беременности, когда я упала», — рассказала НГС.НОВОСТИ истица, попросившая не указывать её имя и фамилию.







По словам истицы, утром 16 декабря 2015 года она вышла из подъезда дома № 13 по улице Саввы Кожевникова, чтобы поехать на работу, но упала на обледеневшем крыльце. От шока, рассказывает истица, она даже не сразу сообразила, что делать и, несмотря на боль, дошла до своей машины, которая стояла возле подъезда. После этого женщина еле села за руль, завела машину и подъехала к крыльцу, чтобы посветить автомобильными фарами и найти потерянный при падении телефон.







«Вышла из машины и всё — больше двигаться я уже не смогла», — описала ситуацию истица.







По её словам, в это время из подъезда начали выходить соседи. Пострадавшая женщина попросила их о помощи. С чужого телефона она позвонила свекрови и рассказала о произошедшем.







Свекровь пришла через 15 минут. По словам пострадавшей, к этому времени соседи уже занесли её в квартиру — девушка живёт на первом этаже. Женщина вызвала «скорую помощь» и врачи увезли её в городскую клиническую больницу № 34, где пострадавшая пролежала почти две недели с диагнозом «перелом лонной кости со смещением».







«Какое-то время после травмы я вообще не ходила — просто лежала, не могла сама себя обслуживать. За мной ухаживала вся семья. Сложный период, конечно.





Вообще врачи при выписке из 34-й больницы указали, что мне нужно лежать 6-7 недель. Весь январь я лежала точно. Потом начала пытаться вставать на костыли. Было очень сложно в плане передвижения», — поделилась истица.







По её словам, даже на плановые УЗИ по беременности муж носил её на носилках, а некоторые анализы пострадавшей пришлось сдавать на дому. Но больше всего истица переживала, что травма скажется на беременности. И без проблем действительно не обошлось: врачи сделали женщине сделали кесарево сечение, хотя до падения показаний для операции не было никаких.





«У меня есть заключение из поликлиники, где врачебная комиссия рекомендует, чтобы мне провели кесарево сечение, потому что такая травма, как перелом таза, перелом лонной кости со смещением, требует заживления в течение года — это точно», — говорит истица.







После того, как женщина пережила роды и ребёнок немного подрос, она решила подать в суд на ТСЖ «Наш Дом», которое должно очищать крыльцо от снега и наледи.





В своем исковом заявлении женщина просила взыскать с ответчика не только материальный ущерб, но и моральный вред — 500 тысяч рублей.







В июне 2017 года Кировский районный суд встал на сторону истицы и частично удовлетворил её требования. Как следует из судебного решения (копия есть в редакции НГС.НОВОСТИ), суд взыскал с ТСЖ 120 тысяч рублей морального вреда, судебные издержки и расходы на адвоката (16 300 рублей). Также «Наш Дом» обязан компенсировать истице материальный ущербт — 4181 рубль, в эту сумму вошли затраты на лабораторные анализы, прокат костылей и насилок. Кроме того, ответчику придется заплатить 35 тысяч рублей, которые истица потратила на экспертизу, в том числе чтобы доказать причинно-следственную связь между травмой и кесаревым сечением.







Правление ТСЖ «Наш Дом» не согласилось с таким раскладом и попыталось его обжаловать. Но 14 сентября Новосибирский областной суд оставил это решение в силе, сообщается на сайте апелляционной инстанции.







Как пояснил НГС.НОВОСТИ председатель правления ТСЖ «Наш Дом» Игорь Шелехов, он не согласен не только с суммами выплат, но и сомневается в том, что истица получила травму именно на крыльце подъезда.





«Не было ни одного очевидца, кто бы подтвердил, что она действительно вышла и упала, кто бы видел, что она сидела на попе. Не было никого. Единственный, кто был, — этот тот, кто в начале восьмого вышел из подъезда и увидел женщину, стоящую посреди двора, у которой текли слезы и которая говорила, что она упала и ей очень больно…





Я не ставлю под сомнение, что она получила перелом. Это несомненно. Но где это произошло? Она могла упасть в квартире с табуретки, протирая пыль, или ещё где-нибудь. Она могла упасть у нас, а могла и не у нас», - рассуждает Шелехов.







Председатель правления ТСЖ сомневается в том, что поверхность, на которой упала истица, была слишком скользкой. «Там не было налито воды, не было оледенения. Обычная снежная утоптанная поверхность. До неё и после неё куча народу выходила — и ничего. А упасть она могла на 8-сантиметровых каблуках даже в пустыне Сахара», — пояснил свою позицию Игорь Шелехов.







Он добавил, что собирается подать кассационную жалобу.





Это уже не первый случай, когда упавшие на наледи новосибирцы добиваются компенсаций от управляющих компаний и ТСЖ. Например, в прошлом году жительница Советского района Новосибирска отсудила у управляющей компании ООО УК «Советская» больше 35 тыс. руб. за травму головы, которую она получила возле подъезда.