Новосибирцы сняли фото с Сухорангом и Бандаби в известных местах города

Фонд «Спорту место», который занимается продвижением спорта в Новосибирске, начал работать над серией снимков с талисманами Олимпиады-2018, которая состоится в Пхёнчхане.


Сухоранг и Бандаби на фоне Бугринского моста
Сухоранг и Бандаби на фоне Бугринского моста


По задумке авторов концепции, героев фотосессии — две мягкие игрушки в виде тигрёнка Сухоранга и медвежонка Бандаби — снимают в известных местах Новосибирска. Сейчас уже готово шесть снимков: по одному возле аэропорта Толмачёво и Бугринского моста и по два — в краеведческом музее и музее олимпийской славы. Вскоре талисманы отправятся в Красноярск и Новокузнецк.


«Наш проект — это создание альбома с достопримечательностями, с местами знаковыми для нашего города, Красноярска, Новокузнецка. Когда сверстаем альбом, мы его отвезём в конце января – начале февраля в Корею и официальным представителям Олимпийских игр для музея», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель команды «Спорту место» Владислав Иванов.


Игрушки-талисманы спортсмены привезли из Кореи — там они были в феврале на олимпийской неделе подготовки, работали судьями. «Мы не покупали талисманы — их нигде нельзя было купить. Мы организаторам просто объяснили, что хотим сделать такой проект в Сибири. Буквально их выпросили», — пояснил Владислав Иванов.


Альбом будет состоять из 20–30 страниц. Для того чтобы выбрать новые места для съёмок тигра и медведя, авторы проекта обратились к подписчикам своей группы в соцсети «ВКонтакте», обещают приз тем, кто предложит лучшее.


Иванов пояснил, что Сухоранг символизирует Олимпиаду, а Бандаби — Параолимпиаду. «Но они всегда идут в паре. Их презентуют в паре — равноправие параатлетов и обычных атлетов, здоровых людей и людей с инвалидностью — это во главе», — объяснил Иванов.


В понедельник талисманы поедут в Красноярск, там их ждёт фотосессия вместе с Ю-Лайкой — символом Универсиады, которая будет проходить в этом городе в 2019 году.


Авторы проекта выпросили талисманы у организаторов корейской Олимпиады специально для фотографий
Авторы проекта выпросили талисманы у организаторов корейской Олимпиады специально для фотографий


Альбом с самыми лучшими фотографиями сверстают в январе
Альбом с самыми лучшими фотографиями сверстают в январе


Предполагается, что в альбоме будет 20–30 страниц
Предполагается, что в альбоме будет 20–30 страниц


Спортсмены отвезут альбом в Корею, чтобы его оставили в олимпийском музее
Спортсмены отвезут альбом в Корею, чтобы его оставили в олимпийском музее


Пока авторы опубликовали только 6 снимков
Пока авторы опубликовали только 6 снимков


Фонд «Спорту место» известен своими благотворительными спортивными акциями, среди последних был вертикальный забег — 4 июня его участники бегом поднялись на 22-й этаж Gorskiy city hotel.

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