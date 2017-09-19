Тревожные новосибирцы признались, что огорчены медициной

Исследователи уверены, что субъективные мнения горожан лучше отражают картину, чем такие формальные показатели, как число врачей или коек

Финансовый университет при Правительстве РФ опубликовал исследование, в котором изучил мнения жителей больших городов о медицинской помощи — Новосибирск поставил низкие оценки врачам.







Аналитики изучили субъективные оценки качества врачебной помощи, а не объективные показатели — число врачей, больниц и коек в них. «Опыт показывает, что очень часто количественные данные о состоянии сферы здравоохранения неточно отражают реальное состояние качества медицинского обслуживания», — отмечают в Финансовом университете. В каждом из 40 городов опросили не менее 400 человек разных возрастов.







Социологи пришли к выводу, что самое высокое мнение о лечебных учреждениях характерно для среднего класса.





«Тех, кто может себе позволить новый автомобиль, но не квартиру, молодёжи — возрастной группы 18–30 лет, а также тех, кто посещает врача достаточно редко — несколько раз в год», — объясняют в исследовании.







По результатам анализа, список довольных врачами городов возглавляют Нижний Новгород, Грозный, Казань, Уфа, Санкт-Петербург и Тюмень. Худшие оценки — у Махачкалы, Волгограда, Севастополя, Астрахани и Новосибирска.







Только 41 % новосибирцев полностью доволен качеством медицинской помощи в городе, но 63 % довольны помощью, которую получают лично они. Также у 41 % было желание подать в суд на больницы за ошибки и халатность и у стольких же не оказалось денег на дорогие лекарства.





«При этом нам известно, что общие оценки качества работы здравоохранения, даваемые респондентами, часто основаны на сообщениях СМИ, рассказах родственников и знакомых, в которых превалируют отрицательные суждения. Люди чаще склонны делиться неудачным опытом, в силу особенностей массовых коммуникаций СМИ более охотно распространяют соответствующие новости, так как информация о грозящих человеку опасностях востребована их аудиторией», — предупредили аналитики.







Как пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ социолог, руководитель новосибирского исследовательского агентства Tayga.Research Александр Баянов,





низкие оценки новосибирцев связаны не только с объективной картиной качества врачебной помощи, но и с общим повышенным уровнем тревожности и депрессивности в городе.







«У нас город образованных людей, ещё и с рациональной точки зрения. Мы много знаем, много видим. Мы понимаем, что данный уровень медицины порой совсем не соответствует [желаемому]», — описал социолог. Он добавил, что в Новосибирске живёт много людей среднего возраста и пенсионеров, которые часто сравнивают современную врачебную помощь, и в особенности отношение медиков к больному, с советскими стандартами.







Ранее Новосибирск занял 6-е место в федеральном рейтинге мегаполисов, оценённых по качеству жизни. Оказалось, что новосибирцы недовольны экологией и безопасностью, а также жалуются на нехватку достойной работы.