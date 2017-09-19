Школьник загорелся, когда протирал бензином велосипед

Сейчас мальчик в сознании и узнаёт близких
Сейчас мальчик в сознании и узнаёт близких


Вечером 18 сентября в селе Ярково под Новосибирском 10-летний мальчик загорелся, когда промывал свой велосипед бензином.


«Со слов дедушки, со слов друзей: в районе 17 часов вчера взялся готовить свой велосипед к зиме, хотел промыть ступицу бензином возле гаража. По неустановленным причинам произошло возгорание. Прохожий потушил на нём пламя и вызвал "скорую помощь". Сейчас он в сознании, адекватен, узнаёт родных, близких», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из знакомых семьи мальчика.


В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что в селе Ярково действительно пострадал ребёнок — сейчас он в больнице с ожогами. Очевидцы вызывали на место полицейских, сейчас они проводят проверку инцидента.


В прошлом году НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом несчастном случае со школьником, который пострадал из-за того, что у него в руках взорвалась электронная сигарета.

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