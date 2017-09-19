Городецкий нашёл руководителя для нового министерства в Сузуне

Александр Дубовицкий (на фото слева) и депутат областного Заксобрания от округа в Сузунском районе Евгений Покровский
Александр Дубовицкий (на фото слева) и депутат областного Заксобрания от округа в Сузунском районе Евгений Покровский

Губернатор назначил исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии региона — им стал бывший глава Сузунского района Александр Дубовицкий.


Распоряжение об этом Владимир Городецкий подписал 18 сентября. Сегодня глава региона представил руководителя ведомства подчинённым — сотрудникам департаментов лесного хозяйства, охраны животного мира, природных ресурсов и окружающей среды.


«Кандидатура Александра Дубовицкого, а также квалификационные требования и структура нового министерства должны пройти согласование в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Соответствующее письмо уже подготовлено для направления в федеральное ведомство», — рассказали в пресс-службе правительства области.


Департамент лесного хозяйства предложили переименовать в министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области в начале сентября. К нему присоединили департамент по охране животного мира и департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды в начале сентября. 


Реорганизацию в правительстве решили провести для оптимизации и для «проведения эффективной политики» в сфере животного мира и природных ресурсов.


До изменения структуры ведомства во главе областного департамента лесного хозяйства стоял Вячеслав Дубовицкий. Чиновник подал в отставку в июле после скандала с арендой тогучинского леса.


Александр Дубовицкий родился 11 апреля 1962 года в селе Заковряжино Сузунского района. В 1990 году окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства», в 2002 — Сибирскую академию государственной службы по специальности «Финансы и кредит». В администрации Сузунского района Дубовицкий работал с 1991 года. В марте 2010 года его назначили главой Сузунского района. На этой должности он проработал до сентября этого года.

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