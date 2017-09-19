Отопление включили в 400 зданиях Новосибирска

Завтра тепло станет и в жилых домах

Энергетики в Новосибирске дали тепло в 400 зданий — там находятся детские и медицинские учреждения.





«По информации единой дежурно-диспетчерской службы, на 17 часов 18 сентября было подключено: 56 общеобразовательных школ, детских домов, 191 детский сад, 4 учреждения дополнительного образования, 36 объектов культуры, спорта и молодежной политики, 7 социальных учреждений, а также 12 объектов здравоохранения с круглосуточным пребыванием», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Сегодня энергетики подключат последние социальные объекты, а с 20 по 25 сентября отопление появится и в многоквартирных домах.





Отопительный сезон в городе начался вчера, 18 сентября.