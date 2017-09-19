Машины встали в сложную пробку на Станиславского

Сегодня утром, 19 сентября, в Новосибирске от площади Станиславского растянулась медленная пробка в сторону улиц Титова и Станиславского.


Фото из архива НГС
Фото из архива НГС


Затор от площади Станиславского длился по улице Титова до перекрёстка с Троллейной, а по улице Станиславского — до площади Труда. Скорость на этих отрезках падала до 3 км/ч. Кроме того, такая же скорость была на улицах, которые пересекают Станиславского: Котовского, Плахотного, Пархоменко.


Пробка на Станиславского и Титова
Пробка на Станиславского и Титова


В целом уровень пробок около 9 утра в Новосибирске был 7 баллов.


Так, на Коммунальном мосту в сторону правого берега было достаточно напряженное движение, при этом на двух других мостах в ту же сторону  было свободно.


Машины встали в сложную пробку на Станиславского


По Большевистской растянулась одна длинная традиционная пробка, а вот на Красном проспекте, который с начала месяца много раз попадал в топ самых загруженных дорог, заторы были прерывистыми.


Машины встали в сложную пробку на Станиславского


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