Машины встали в сложную пробку на Станиславского

Сегодня утром, 19 сентября, в Новосибирске от площади Станиславского растянулась медленная пробка в сторону улиц Титова и Станиславского.





Фото из архива НГС





Затор от площади Станиславского длился по улице Титова до перекрёстка с Троллейной, а по улице Станиславского — до площади Труда. Скорость на этих отрезках падала до 3 км/ч. Кроме того, такая же скорость была на улицах, которые пересекают Станиславского: Котовского, Плахотного, Пархоменко.







Пробка на Станиславского и Титова





В целом уровень пробок около 9 утра в Новосибирске был 7 баллов.







Так, на Коммунальном мосту в сторону правого берега было достаточно напряженное движение, при этом на двух других мостах в ту же сторону было свободно.









По Большевистской растянулась одна длинная традиционная пробка, а вот на Красном проспекте, который с начала месяца много раз попадал в топ самых загруженных дорог, заторы были прерывистыми.







