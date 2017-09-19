Вратарь хоккейной «Сибири» попал в топ с одним из лучших сейвов за неделю

Континентальная хоккейная лига составила рейтинг лучших сейвов, которые делали вратари в матчах прошлой недели — в список попал и вратарь новосибирского клуба «Сибирь».


Александр Салак
Александр Салак


Свой сейв Салак сделал в первом периоде матча, который проходил 15 сентября в Астане. «Сибирь» играла против местного «Барыса». В это время счёт еще был 0:0. Игра закончилась с результатом 3:1 в пользу новосибирской команды.


Александр Салак попал на 8-ю строчку в топе лучших сейвов.



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