Вратарь хоккейной «Сибири» попал в топ с одним из лучших сейвов за неделю

Континентальная хоккейная лига составила рейтинг лучших сейвов, которые делали вратари в матчах прошлой недели — в список попал и вратарь новосибирского клуба «Сибирь».





Александр Салак





Свой сейв Салак сделал в первом периоде матча, который проходил 15 сентября в Астане. «Сибирь» играла против местного «Барыса». В это время счёт еще был 0:0. Игра закончилась с результатом 3:1 в пользу новосибирской команды.





Александр Салак попал на 8-ю строчку в топе лучших сейвов.







