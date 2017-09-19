Новосибирцы встретили утро с множеством фотографий рассвета в соцсетях
Утром 19 сентября новосибирцы выложили в социальные сети фотографии неба, которое освещают первые лучи солнца.
«Боже... Красота какая!!! Мурашки по коже!.... Делюсь, делюсь)) С добрым утром, Мир!!!» — пишет одна из пользовательниц «Инстаграма» в своем посте с фото.
По информации сайта Западно-Сибирского Гидрометцентра, рассвет сегодня — в 7:10, закат будет в 19:36 минут. Таким образом, день продлится 12 часов 26 минут. А в конце рабочей недели — 22 сентября — будет осеннее равноденствие — день и ночь сравняются.
7 сентября НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как город раскрасил фиолетовый закат — тогда это тоже впечатлило жителей.
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Елена Громкова
Фото автора (1), instagram.com