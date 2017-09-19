Новосибирцы встретили утро с множеством фотографий рассвета в соцсетях

Утром 19 сентября новосибирцы выложили в социальные сети фотографии неба, которое освещают первые лучи солнца.





Вид с улицы Ленина





«Боже... Красота какая!!! Мурашки по коже!.... Делюсь, делюсь)) С добрым утром, Мир!!!» — пишет одна из пользовательниц «Инстаграма» в своем посте с фото.





По информации сайта Западно-Сибирского Гидрометцентра, рассвет сегодня — в 7:10, закат будет в 19:36 минут. Таким образом, день продлится 12 часов 26 минут. А в конце рабочей недели — 22 сентября — будет осеннее равноденствие — день и ночь сравняются.





Доброе утро вторника😊 Публикация от Ирина Руснак (@syno4ka) Сен 18 2017 в 5:24 PDT





#красотища#доброебодроеутро🌅 #люблютакоеутро#видсокна #новосибирсквставай #просыпайся#люблюэтотгород #мойнск💙 # Публикация от 💎Nastya Trost💎 (@nastyxatrost) Сен 18 2017 в 5:23 PDT





Доброе утро, Новосибирск!☄️ #нск#новосибирск#утро#morning#clouds#sky Публикация от Аня Панёва (@annaomhet) Сен 18 2017 в 5:20 PDT





Боже... Красота какая!!! Мурашки по коже!.... Делюсь, делюсь)) С добрым утром, Мир!!! 😘 Публикация от Elena Zonova /Novosibirsk/ (@elena_zonova_nsk) Сен 18 2017 в 4:22 PDT





7 сентября НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как город раскрасил фиолетовый закат — тогда это тоже впечатлило жителей.