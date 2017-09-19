Новосибирцы встретили утро с множеством фотографий рассвета в соцсетях

Утром 19 сентября новосибирцы выложили в социальные сети фотографии неба, которое освещают первые лучи солнца.


Вид с улицы Ленина
Вид с улицы Ленина


«Боже... Красота какая!!! Мурашки по коже!.... Делюсь, делюсь)) С добрым утром, Мир!!!» — пишет одна из пользовательниц «Инстаграма» в своем посте с фото.  


По информации сайта Западно-Сибирского Гидрометцентра, рассвет сегодня — в 7:10, закат будет в 19:36 минут. Таким образом, день продлится 12 часов 26 минут. А в конце рабочей недели — 22 сентября — будет осеннее равноденствие — день и ночь сравняются.


Доброе утро вторника😊

Публикация от Ирина Руснак (@syno4ka)



Доброе утро, Новосибирск!☄️ #нск#новосибирск#утро#morning#clouds#sky

Публикация от Аня Панёва (@annaomhet)


Боже... Красота какая!!! Мурашки по коже!.... Делюсь, делюсь)) С добрым утром, Мир!!! 😘

Публикация от Elena Zonova /Novosibirsk/ (@elena_zonova_nsk)


7 сентября НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как город раскрасил фиолетовый закат — тогда это тоже впечатлило жителей. 

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