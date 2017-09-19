«Матильда» и Iphone 8 заинтересовали новосибирцев больше юбилея области

«Матильда» и Iphone 8 заинтересовали новосибирцев больше юбилея области

 Компания «Яндекс» составила ТОП-10 поисковых запросов новосибирцев за период с 11 по 17 сентября. Юбилей области не вошел даже в первую тройку.


На первом месте оказалась презентация Apple, в рамках которой были представлены новые смартфоны компании: iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus.


Вторую и третью строчку занял поиск готовых домашних заданий и боксерский поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.


Четвертое и пятое место поделил между собой скандальный фильм «Матильда» и ужастик по мотивам романа Стивена Кинга «Оно».


Юбилей Новосибирской области, который с размахом отметили в минувшие выходные, занял шестую позицию в рейтинге запросов «Яндекса».


Помимо этого, новосибирцев заинтересовала смерть певицы Рады Змихновской, поделки из природных материалов, овердрафт дебетовых карт «Сбербанка» и премьера ленты «Напарник». 


Некоторые события из этого рейтинга нашли отражение в новостной повестке города. Например, в минувшую пятницу православные активисты потребовали запретить «Матильду». В субботу своим выступлением почтили горожан бывший губернатор НСО Виктор Толоконский и певица Пелагея.  

Прочтений: 137
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено