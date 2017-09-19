«Матильда» и Iphone 8 заинтересовали новосибирцев больше юбилея области
Компания «Яндекс» составила ТОП-10 поисковых запросов новосибирцев за период с 11 по 17 сентября. Юбилей области не вошел даже в первую тройку.
На первом месте оказалась презентация Apple, в рамках которой были представлены новые смартфоны компании: iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus.
Вторую и третью строчку занял поиск готовых домашних заданий и боксерский поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.
Четвертое и пятое место поделил между собой скандальный фильм «Матильда» и ужастик по мотивам романа Стивена Кинга «Оно».
Юбилей Новосибирской области, который с размахом отметили в минувшие выходные, занял шестую позицию в рейтинге запросов «Яндекса».
Помимо этого, новосибирцев заинтересовала смерть певицы Рады Змихновской, поделки из природных материалов, овердрафт дебетовых карт «Сбербанка» и премьера ленты «Напарник».
Некоторые события из этого рейтинга нашли отражение в новостной повестке города. Например, в минувшую пятницу православные активисты потребовали запретить «Матильду». В субботу своим выступлением почтили горожан бывший губернатор НСО Виктор Толоконский и певица Пелагея.
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Сергей Жигальцев
Фото apple.com