«Матильда» и Iphone 8 заинтересовали новосибирцев больше юбилея области

Компания «Яндекс» составила ТОП-10 поисковых запросов новосибирцев за период с 11 по 17 сентября. Юбилей области не вошел даже в первую тройку.







На первом месте оказалась презентация Apple, в рамках которой были представлены новые смартфоны компании: iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus.







Вторую и третью строчку занял поиск готовых домашних заданий и боксерский поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.







Четвертое и пятое место поделил между собой скандальный фильм «Матильда» и ужастик по мотивам романа Стивена Кинга «Оно».







Юбилей Новосибирской области, который с размахом отметили в минувшие выходные, занял шестую позицию в рейтинге запросов «Яндекса».







Помимо этого, новосибирцев заинтересовала смерть певицы Рады Змихновской, поделки из природных материалов, овердрафт дебетовых карт «Сбербанка» и премьера ленты «Напарник».







Некоторые события из этого рейтинга нашли отражение в новостной повестке города. Например, в минувшую пятницу православные активисты потребовали запретить «Матильду». В субботу своим выступлением почтили горожан бывший губернатор НСО Виктор Толоконский и певица Пелагея.

