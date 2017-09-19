Ножом в живот: жительницу Искитимского района подозревают в нападении на собственную мать

Ножом в живот: жительницу Искитимского района подозревают в нападении на собственную мать

Преступление произошло 17 сентября около четырех часов утра. Раненную 46-летнюю жительницу села Верх-Каен доставили в больницу с ножевым ранением в области живота.


Полицейские довольно скоро установили подозреваемую. Ей оказалась 20-летняя безработная, но ранее не судимая дочь потерпевшей.


«Ночью в доме по улице Совхозной в села Верх-Каен мать и дочь вместе распивали спиртное, внезапно между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая нанесла потерпевшей ножевое ранение», — сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.


В настоящее время полицейские проводят расследование. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.


Распитие спиртных напитков довольно часто заканчивается поножовщиной. Не так давно новосибирца увезли в больницу после посещения бара. Он повздорил с нетрезвым гостем заведения.


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