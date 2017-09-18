Правительство решило повысить акцизы на бензин

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил о повышение акцизов на бензин и дизель на 1 рубль за литр, сообщает издание РБК. Повышение пройдет в два этапа.


«Мы рассматривали бюджет в целом, и среди доходов федерального бюджета учтены предложения по повышению акцизов. Постепенно — на 50 коп. с января и с июля следующего года», — заявил РБК Антон Силуанов. 

Целью повышения акцизов министр назвал «крупные планы по строительству новых автомобильных дорог, инфраструктуры, в первую очередь в Крыму, в Калининграде, на Дальнем Востоке». В 2018 году за счет повышение бюджет получит дополнительные 40 млрд рублей. 


Предполагается, что увеличение акцизов на 1 рубль даст прирост розничной цены бензина на АЗС в среднем 1,18 рублей за литр.


В Новосибирске средняя стоимость 92-го бензина сейчас составляет 35,9 рубля за литр.


Правительство решило повысить акцизы на бензин


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