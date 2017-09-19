Новосибирские власти спасли частный сектор по улице Моцарта от угрозы ЧС

В прошлом году коммунальщики укрепили берег Ельцовки

Коммунальные службы завершили возведение водоотвода на улице Ногина в Железнодорожном районе. Строительство было необходимо для спасения частного сектора по улице Моцарта.







Чиновники пояснили, что ликвидация возможного ЧС была разбита на два этапа.







«В 2016 году подрядная организация ООО “Строймеханизация” произвела расчистку провала от поваленных деревьев, сделала склон более пологим, уложила геотекстиль. Аварийный участок склона был засыпан скальным крупнообломочным грунтом (более 400 куб. м). Второй этап работ стартовал 15 июля 2017 года. За два месяца силами того же подрядчика на участке была построена ливневая канализация со сбросом атмосферных и паводковых вод в реку 1-я Ельцовка, выполнены водоотводные лотки и обустроен колодец приема. Территория склона и откосы закрыты георешеткой, укрепленной щебнем. Сверху она засыпана грунтом, на котором будут посеяны многолетние травы», — сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на Виктора Приходько, инженера МУП «УЗСПТС».







Угроза над улицей Моцарта нависла летом прошлого года. Из-за сильных ливневых дождей под ударом оказался частный сектор.

