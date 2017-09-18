Не уступил дорогу: водитель «Мазды» на Станционной протаранил «Субару»

«Мазда» двигалась в сторону Толмачёво

Столкновение произошло в районе 20:00 на улице Станционная. По данным мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, один из водителей двигался в сторону Толмачёво.







«"Мазда" двигалась по Станционной со стороны города в сторону Толмачёво, "Субару" — по улице Ландышевая со стороны улицы Ягодинская. "Субару" при пересечении Станционной не пропустила "Мазду", и за это "Мазда" протаранила заднюю левую часть Субару», — сообщают сотрудники «Автоспаса».







Водитель «Субару» отказался признавать свою вину.







Сегодняшний день отметился несколькими крупными ДТП. Одно из них закончилось смертью водителя.

