На «Золотой Ниве» вышли из строя семь троллейбусов

Вышедшие из строя машины ходили по маршрутам № 7, 10, 22.

Авария произошла в районе метро «Золотая Нива» на пересечении Кошурникова и Бориса Богаткова.







«На "Золотой Ниве", на перекрестке Кошурникова и Богаткова, стоят четыре троллейбуса. А на Кошурникова еще три. Маршруты 10, 7, 22», — поясняет сотрудник НГС.НОВОСТИ, ставший свидетелем случившегося.







По словам водителей троллейбусов, причиной происшествия стали проблемы с сетью. НГС.НОВОСТИ не удалось получить оперативный комментарий от Единой диспетчерской службы города Новосибирска.







Это уже не первое происшествие, связанное с троллейбусами. Сегодня из-за аварии с участием этого вида общественного транспорта образовалась пробка на Красном проспекте.