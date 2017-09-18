На «Золотой Ниве» вышли из строя семь троллейбусов

Вышедшие из строя машины ходили по маршрутам № 7, 10, 22.  
Вышедшие из строя машины ходили по маршрутам № 7, 10, 22.  

Авария произошла в районе метро «Золотая Нива» на пересечении Кошурникова и Бориса Богаткова.


«На "Золотой Ниве", на перекрестке Кошурникова и Богаткова, стоят четыре троллейбуса. А на Кошурникова еще три. Маршруты 10, 7, 22», — поясняет сотрудник НГС.НОВОСТИ, ставший свидетелем случившегося.


По словам водителей троллейбусов, причиной происшествия стали проблемы с сетью. НГС.НОВОСТИ не удалось получить оперативный комментарий от Единой диспетчерской службы города Новосибирска.


Это уже не первое происшествие, связанное с троллейбусами. Сегодня из-за аварии с участием этого вида общественного транспорта образовалась пробка на Красном проспекте. 

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