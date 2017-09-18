Новосибирские путешественники прошли пешком 1103 километра ради могилы святого

Антон Самарцев отправился в поход вместе с женой Анастасией

Бывший новосибирец Антон Самарцев и его супруга Анастасия 50 дней шли пешком по югу Франции и северу Испании, чтобы увидеть могилу святого апостола Иакова.







Чтобы дойти до своей цели, супруги преодолели 1103 километра.





«Это не совсем обычное путешествие. Это паломнический путь, который называется Путь Сантьяго. Эти пути ведут из разных городов Европы и стекаются в Сантьяго-де-Компостела в Испании. Мы шли из французского города Бордо по Северному пути — Camino del Norte, вдоль океана. Там красивые виды, большая часть пути у нас пролегала по Испании — где-то, наверное, 900 километров. Я не религиозен, не православный и вообще не причисляю себя ни к какой конфессии, но этот путь был мне интересен с исторической точки зрения, плюс был спортивный, познавательный, туристический интерес», — рассказал НГС.НОВОСТИ Антон Самарцев.







Путь пролегал вдоль Атлантического океана





По словам туриста, он и его супруга Анастасия вышли из Бордо 12 июля. По пути ночевали в альберге — специальных приютах для паломников, которые расположены на расстоянии 30–40 километров друг от друга. Попасть на ночлег в альберге можно только по специальному паспорту пилигрима.







«Это такое многоместное размещение с двухъярусными кроватями. Есть, допустим, даже такие варианты размещения, когда в одной комнате ночуют сразу 80 человек», — описал Антон Самарцев, уточнив, что ночёвка в муниципальных альберге обходится в 5–6 евро.







Путешествие длилось 50 дней





К концу августа супруги уже были в Сантьяго-де-Компостела, где в капелле на площади Обрадойро хранятся мощи святого апостола Иакова — одного из учеников Христа.





«Мы зашли, их, естественно, посмотрели, прошли через арку, спустились вниз, увидели помещение, где лежат мощи, посмотрели, вышли. Конечно, это все красиво, очень много людей туда приходят. Кто-то плачет от счастья, что прошёл такой длинный путь, кто-то радуется и кричит. Кто-то просто сидит молча и не может переварить мысль о том, что он такой путь проделал. Естественно, у нас были не такие эмоции, как у людей, которые идут с религиозной целью. Но всё равно, даже если нет веры, есть особое ощущение от мощей, ведь никто из нас не знает, откуда мы здесь и куда идём», — поделился впечатлениями Антон Самарцев.







В Сантьяго-де-Компостела





Сам Антон называет себя «гражданином мира», потому что постоянного места жительства у него сейчас нет. Но, несмотря на свою любовь к путешествиям, такой длинный путь пешком он проделал впервые.







Ещё об одном путешествии Антона Самарцева НГС.НОВОСТИ писали три с половиной года назад — тогда путешественник проехал на велосипеде через 12 стран от Москвы до Атлантического океана.