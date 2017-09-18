ХК «Сибирь» решил продать свитера игроков ради строительства детской площадки

Джерси ХК «Сибирь» с автографами игроков можно будет купить на аукционе за 10–15 тысяч рублей

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» решил продать на аукционе свитера своих игроков, чтобы собрать деньги на игровую площадку для детского дома-интерната.







На игру с московским «Динамо» 21 сентября хоккеисты «Сибири» выйдут в джерси, которые сшиты специально для этого матча. Позже эту форму хоккейный клуб продаст на благотворительном аукционе. «Стартовая цена — 15 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ХК «Сибирь».





Пресс-секретарь «Сибири» Мария Левинская уточнила НГС.НОВОСТИ, что джерси лидеров хоккейного клуба изготовлены в нескольких экземплярах. Поэтому те болельщики, которые не успеют приобрести оригинальную форму с матча, смогут купить копии свитеров. Они также будут украшены автографами хоккеистов, но их начальная стоимость будет ниже — 10 тысяч рублей, поясняют в клубе. Аукцион пройдёт на платформе newauction.ru.





«Кроме того, на этом матче будут продаваться специальные браслеты стоимостью 150 рублей, из которых 50 рублей уйдут в пользу дома-интерната», — сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.







В ХК «Сибирь» уточнили, что вырученные деньги пойдут на строительство детской площадки. Заниматься на ней будут воспитанники Ояшинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Общая стоимость этой площадки — 1,8 млн рублей. Акцию по сбору денег ХК «Сибирь» начинает вместе с благотворительным фондом «Солнечный город».











Хоккейный клуб «Сибирь» регулярно устраивает благотворительные акции. Например, прошлой осенью хоккеисты продали на аукционе все свитера, в которых сыграли первый матч сезона. Эти деньги пошли на изготовление высокотехнологического протеза для 11-летней Ангелины Сутягиной, которой врачи ампутировали ногу.