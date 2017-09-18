ХК «Сибирь» решил продать свитера игроков ради строительства детской площадки
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» решил продать на аукционе свитера своих игроков, чтобы собрать деньги на игровую площадку для детского дома-интерната.
На игру с московским «Динамо» 21 сентября хоккеисты «Сибири» выйдут в джерси, которые сшиты специально для этого матча. Позже эту форму хоккейный клуб продаст на благотворительном аукционе. «Стартовая цена — 15 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ХК «Сибирь».
Пресс-секретарь «Сибири» Мария Левинская уточнила НГС.НОВОСТИ, что джерси лидеров хоккейного клуба изготовлены в нескольких экземплярах. Поэтому те болельщики, которые не успеют приобрести оригинальную форму с матча, смогут купить копии свитеров. Они также будут украшены автографами хоккеистов, но их начальная стоимость будет ниже — 10 тысяч рублей, поясняют в клубе. Аукцион пройдёт на платформе newauction.ru.
«Кроме того, на этом матче будут продаваться специальные браслеты стоимостью 150 рублей, из которых 50 рублей уйдут в пользу дома-интерната», — сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
В ХК «Сибирь» уточнили, что вырученные деньги пойдут на строительство детской площадки. Заниматься на ней будут воспитанники Ояшинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Общая стоимость этой площадки — 1,8 млн рублей. Акцию по сбору денег ХК «Сибирь» начинает вместе с благотворительным фондом «Солнечный город».
Хоккейный клуб «Сибирь» регулярно устраивает благотворительные акции. Например, прошлой осенью хоккеисты продали на аукционе все свитера, в которых сыграли первый матч сезона. Эти деньги пошли на изготовление высокотехнологического протеза для 11-летней Ангелины Сутягиной, которой врачи ампутировали ногу.
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Ольга Хмелевская
Фото Никиты Ростова из архива НГС
Видео youtube.com, канал HCSibir