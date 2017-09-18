11 новосибирцев пробились на российский чемпионат по акробатике на шестах

В Бердске прошли межрегиональные соревнования по необычному виду спорта — акробатике на шесте под музыку
В Бердске прошли межрегиональные соревнования по необычному виду спорта — акробатике на шесте под музыку

В Бердске прошли межрегиональные соревнования по акробатике на пилоне по Сибирскому и Уральскому федеральным округам — по их итогам из Новосибирска на всероссийские соревнования поедет 11 человек.


«Всего участвовало 56 спортсменов. Отбирали из разных возрастных групп: от шести [лет] и до 40 с плюсом. Дети и юниоры — от шести до семнадцати, взрослые — от 18 лет. Из каждой категории отбирали по три спортсмена, если в категории было три человека или больше», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ соучредитель федерации «Центр спортивной подготовки и развития спорта и искусства на пилоне» Вероника Павлова.


Вероника Павлова уточнила, что новосибирская федерация представляет мировую федерацию спорта на пилоне, которая добивается включения этого вида спорта в программу Олимпийских игр.


Лучшие спортсмены этих соревнований в октябре поедут на всероссийский чемпионат спорта на пилоне
Лучшие спортсмены этих соревнований в октябре поедут на всероссийский чемпионат спорта на пилоне


Каждому участнику межрегиональных соревнований надо было под музыку продемонстрировать всевозможные гимнастические упражнения на крутящемся и статичном шестах: шпагаты, сальто и другие фигуры. Судьи оценивали исполнение, сложность и артистизм.


11 спортсменов из Новосибирска, которые прошли отбор, в октябре поедут на всероссийские соревнования — они тоже пройдут в Бердске. По итогам этих соревнований лучшие отправятся на мировой чемпионат, который состоится в декабре в Лихтенштейне.


Награждение победителей одной из возрастных подгрупп
Награждение победителей одной из возрастных подгрупп



В этот же день спортсмены ещё одного непривычного большинству новосибирцев вида спорта — американского футбола, сражались с командой из Томска и одержали победу со счётом 26:14. Правда, игра не обошлась без крови и порванной формы.

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