Новосибирцам с фонариками показали мрачные картины в тёмной комнате

Сегодня в культурном центре «Этаж» прошла выставка художницы Юлии Куртуковой — она решила показать свои работы в темноте, а посетителям на входе выдали фонарики.







Рисунки выполнены карандашом и тушью в несколько слоёв





В этом году Юлия Куртукова окончила НГУАДИ, и это её первая персональная выставка. Основным моментом в творчестве художницы являются тени. Чтобы увидеть настоящий смысл картины, необходимо выключить свет и посветить фонарём, появившиеся тени откроют скрытое значение нарисованного, объяснила художница.



«Выставка посвящена теням, и темнота даст людям проникнуться идеей. Взаимодействуя со светом и тенью, зрители сами станут частью моего творчества», — рассказала Юлия Куртукова корреспонденту НГС.НОВОСТИ.





Если направить фонарь на картину, раскроется её скрытый смысл, уверена художница





Некоторые гости выставки обходились фонариками в смартфонах





Героями картин художницы стали звери, птицы, люди





Работы девушки выглядят довольно мрачно — они выполнены мягким карандашом и тушью в несколько слоёв. На картинах изображены разные ситуации с людьми, животными, пейзажи.







«Мои рисунки мрачны скорее от того, что бывают в жизни периоды, когда хочется выплеснуть скопившиеся негативные эмоции, переживания. Таким образом я просто интерпретировала то, что чувствовала и выразила в своих работах», — поделилась художница.



На прошлой неделе новосибирцы посетили ещё одну необычную выставку. Художник Владимир Авдеев показал картины, выполненные из погибших музыкальных инструментов.