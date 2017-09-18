Новосибирцам с фонариками показали мрачные картины в тёмной комнате
Сегодня в культурном центре «Этаж» прошла выставка художницы Юлии Куртуковой — она решила показать свои работы в темноте, а посетителям на входе выдали фонарики.
В этом году Юлия Куртукова окончила НГУАДИ, и это её первая персональная выставка. Основным моментом в творчестве художницы являются тени. Чтобы увидеть настоящий смысл картины, необходимо выключить свет и посветить фонарём, появившиеся тени откроют скрытое значение нарисованного, объяснила художница.
«Выставка посвящена теням, и темнота даст людям проникнуться идеей. Взаимодействуя со светом и тенью, зрители сами станут частью моего творчества», — рассказала Юлия Куртукова корреспонденту НГС.НОВОСТИ.
Работы девушки выглядят довольно мрачно — они выполнены мягким карандашом и тушью в несколько слоёв. На картинах изображены разные ситуации с людьми, животными, пейзажи.
«Мои рисунки мрачны скорее от того, что бывают в жизни периоды, когда хочется выплеснуть скопившиеся негативные эмоции, переживания. Таким образом я просто интерпретировала то, что чувствовала и выразила в своих работах», — поделилась художница.
На прошлой неделе новосибирцы посетили ещё одну необычную выставку. Художник Владимир Авдеев показал картины, выполненные из погибших музыкальных инструментов.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 140 символах.
Алёна Золотухина
Фото Густаво Зырянова