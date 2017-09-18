Новосибирцам с фонариками показали мрачные картины в тёмной комнате

Сегодня в культурном центре «Этаж» прошла выставка художницы Юлии Куртуковой — она решила показать свои работы в темноте, а посетителям на входе выдали фонарики.


Рисунки выполнены карандашом и тушью в несколько слоёв
Рисунки выполнены карандашом и тушью в несколько слоёв


В этом году Юлия Куртукова окончила НГУАДИ, и это её первая персональная выставка. Основным моментом в творчестве художницы являются тени. Чтобы увидеть настоящий смысл картины, необходимо выключить свет и посветить фонарём, появившиеся тени откроют скрытое значение нарисованного, объяснила художница. 


«Выставка посвящена теням, и темнота даст людям проникнуться идеей. Взаимодействуя со светом и тенью, зрители сами станут частью моего творчества», — рассказала Юлия Куртукова корреспонденту НГС.НОВОСТИ.


Если направить фонарь на картину, раскроется её скрытый смысл, уверена художница
Если направить фонарь на картину, раскроется её скрытый смысл, уверена художница


Некоторые гости выставки обходились фонариками в смартфонах
Некоторые гости выставки обходились фонариками в смартфонах


Героями картин художницы стали звери, птицы, люди
Героями картин художницы стали звери, птицы, люди


Работы девушки выглядят довольно мрачно — они выполнены мягким карандашом и тушью в несколько слоёв. На картинах изображены разные ситуации с людьми, животными, пейзажи.


«Мои рисунки мрачны скорее от того, что бывают в жизни периоды, когда хочется выплеснуть скопившиеся негативные эмоции, переживания. Таким образом я просто интерпретировала то, что чувствовала и выразила в своих работах», — поделилась художница. 

На прошлой неделе новосибирцы посетили ещё одну необычную выставку. Художник Владимир Авдеев показал картины, выполненные из погибших музыкальных инструментов.

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