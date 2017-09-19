Синоптики рассказали, когда пойдёт первый снег

К выходным в Новосибирске заметно похолодает

Синоптики поделились предварительным раскладом погоды на конец недели и выходные — она будет почти зимней.





«К выходным и началу следующей недели ожидается существенное похолодание и возможен мокрый снег», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.







Холодный фронт приблизится к Новосибирску уже сегодня, 19 сентября. Синоптики ожидают интенсивные осадки: ночью местами небольшой дождь, а днём — местами небольшой умеренный дождь. Днём столбик термометра покажет всего 12–14 градусов.





В четверг, 21 сентября, к Новосибирску с запада подойдёт циклон, который, вероятно, принесёт с собой дожди.