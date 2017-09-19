Синоптики рассказали, когда пойдёт первый снег

К выходным в Новосибирске заметно похолодает
К выходным в Новосибирске заметно похолодает

Синоптики поделились предварительным раскладом погоды на конец недели и выходные — она будет почти зимней.


«К выходным и началу следующей недели ожидается существенное похолодание и возможен мокрый снег», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


Холодный фронт приблизится к Новосибирску уже сегодня, 19 сентября. Синоптики ожидают интенсивные осадки: ночью местами небольшой дождь, а днём — местами небольшой умеренный дождь. Днём столбик термометра покажет всего 12–14 градусов.


В четверг, 21 сентября, к Новосибирску с запада подойдёт циклон, который, вероятно, принесёт с собой дожди.

Прочтений: 3147
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено