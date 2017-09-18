Путин объявил благодарность профессору, который 40 лет работает в НГУ

Иван Кузнецов работает в НГУ с 1976 года

Президент России Владимир Путин объявил благодарность профессору НГУ Ивану Кузнецову — он преподаёт историю в вузе больше 40 лет.







Распоряжение президента размещено на официальном интернет-портале правовой информации сегодня, 18 сентября. Из него следует, что благодарность Ивану Кузнецову объявлена «за заслуги в развитии науки и образования, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу».







«Это весьма приятно, если правда. Конкретных предположений, за что благодарность вручена именно мне, у меня нет — у нас блестящая кафедра, там учёные мирового класса — это и [Владимир] Шишкин, и [Михаил] Шиловский... Поэтому рассуждать о своих достижениях (они, конечно, есть, но не больше, чем у коллег) неэтично и некорректно», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ Иван Кузнецов.







Иван Кузнецов родился 10 декабря 1950 года в Сузунском районе в семье фельдшера, говорится в его биографии на сайте гуманитарного факультета. Кузнецов сам окончил гумфак НГУ по специальности «история», а затем аспирантуру.





В Новосибирском госуниверситете учёный работает с 1976 года — он преподаёт отечественную историю. Иван Кузнецов имеет учёную степень доктора исторических наук. В 2010 году его удостоили звания «Почётный работник высшего профессионального образования РФ».





Кузнецову принадлежит более 100 научных публикаций, часть из них посвящены новосибирскому Академгородку. Под его руководством на гуманитарном факультете выпущены книги воспоминаний «900 блокадных дней» (2003) и «Все для победы!» (2005).





Президент России регулярно отмечает заслуги жителей Новосибирска. В начале сентября Владимир Путин наградил медалью директора новосибирского «Горводоканала» Юрия Похила. А на прошлой неделе в правительстве области награды от президента России были вручены новосибирцам Артёму Самелику и Анжелле Фурсовой, о которых в репортажах рассказывали корреспонденты НГС.