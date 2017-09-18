Выехавший на «встречку» водитель «Тойоты» погиб в ДТП на Северном объезде
Днём 18 сентября водитель Toyota Ipsum погиб в жёсткой аварии с грузовиком на Северном объезде под Новосибирском.
В ДТП сошлись Toyota Ipsum и грузовик МАЗ, сообщили НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды УГИБДД по Новосибирской области.
«Водитель, управлявший автомобилем Toyota Ipsum, следовал со стороны поселка Рыбачий в сторону посёлка Садового по Северному объезду, выехал на встречную полосу и совершил столкновение. Причина непонятна — либо он совершал манёвр, либо просто уснул за рулём», — описали аварию в Госавтоинспекции.
В ГИБДД уточнили, что водитель «Тойоты» погиб на месте. «Он оказался зажат в автомобиле, в настоящее время его оттуда вынимают», — рассказали в отделе пропаганды.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что ДТП случилось около поворота к гостинице «Млечный путь» перед мостом на правом берегу Оби.
В прошлом месяце на Северном объезде произошла ещё одна смертельная авария: «Тойота» врезалась в стоящий на трассе КамАЗ. Пассажирка иномарки погибла, ещё трое новосибирцев из этого же авто попали в больницу.
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Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС