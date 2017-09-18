Вера Брежнева купила у новосибирского дизайнера платье за 13 тысяч

Российская певица и актриса Вера Брежнева надела платье новосибирского дизайнера Катерины Черниговой.


В социальной сети Instagram опубликованы фото Брежневой в платье бренда Achers — она купила его для конкурса «Новая волна».


«Да, действительно Брежнева надела наше платье. Певица купила его не в магазине в Новосибирске, а заказала через сайт. Платье-кафтан до сих пор есть в коллекции, его можно купить любым удобным способом. Стоимость платья — 13 000 рублей», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ менеджер по работе с клиентами магазина Achers Дарья Ермакова.



Не так давно ещё один новосибирский дизайнер открыла магазин с собственным брендом — Dress me by Mariya Lokot'. Дочь мэра Новосибирска Анатолия Локтя Мария оформила пространство в стиле парижской улицы.

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