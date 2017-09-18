В Новосибирском зоопарке поставили таблички с возрастом маленьких зверят

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило у клеток и вольеров появились новые таблички — на них указан возраст животных, а также интересные факты об их жизни в дикой природе.







Новые таблички у вольеров с животными





Как рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в зоопарке, таблички обновлялись в течение всего лета. Например, у вольера с аистами написали дату рождения птенцов.





Стенды в Новосибирском зоопарке





«Вроде бы всё просто, но мы очень довольны результатом: видим, как взрослые и дети считают, сколько исполнилось малышам, и сравнивают их с родителями», — сообщается в официальной группе «ВКонтакте» Новосибирского зоопарка. Также фигурка аиста есть рядом с клетками других животных — там тоже указана дата их рождения.





У некоторых вольеров появились таблички с рационом питания животных





Рядом с кошачьими поставили информационный стенд в виде книги, на страницах которой перечислены интересные факты об этих животных. Новый стенд появился и около псовых.







Рысята в Новосибирском зоопарке





По информации зоопарка, в ближайшее время стенд появится у медведей — там указаны последние данные о численности и ареале распространения животных.





Стенд с картой обитания медведей в дикой природе





«Для павильона "Ночной мир" готовится информация по кораллам. И ещё один стенд с занимательными фактами и красочными фотографиями будет посвящён животным Новосибирской области», — пояснили в сообществе зоопарка.







Кроме табличек, за лето в зоопарке обновили вольеры для животных. Например, у четырех обезьян появились новые гимнастические залы.