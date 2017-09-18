В Новосибирском зоопарке поставили таблички с возрастом маленьких зверят

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило у клеток и вольеров появились новые таблички — на них указан возраст животных, а также интересные факты об их жизни в дикой природе. 


Новые таблички у вольеров с животными
Новые таблички у вольеров с животными


Как рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в зоопарке, таблички обновлялись в течение всего лета. Например, у вольера с аистами написали дату рождения птенцов.


Стенды в Новосибирском зоопарке
Стенды в Новосибирском зоопарке


«Вроде бы всё просто, но мы очень довольны результатом: видим, как взрослые и дети считают, сколько исполнилось малышам, и сравнивают их с родителями», — сообщается в официальной группе «ВКонтакте» Новосибирского зоопарка. Также фигурка аиста есть рядом с клетками других животных — там тоже указана дата их рождения. 


У некоторых вольеров появились таблички с рационом питания животных
У некоторых вольеров появились таблички с рационом питания животных


Рядом с кошачьими поставили информационный стенд в виде книги, на страницах которой перечислены интересные факты об этих животных. Новый стенд появился и около псовых. 


Рысята в Новосибирском зоопарке
Рысята в Новосибирском зоопарке


По информации зоопарка, в ближайшее время стенд появится у медведей — там указаны последние данные о численности и ареале распространения животных. 


Стенд с картой обитания медведей в дикой природе
Стенд с картой обитания медведей в дикой природе


«Для павильона "Ночной мир" готовится информация по кораллам. И ещё один стенд с занимательными фактами и красочными фотографиями будет посвящён животным Новосибирской области», — пояснили в сообществе зоопарка. 


Кроме табличек, за лето в зоопарке обновили вольеры для животных. Например, у четырех обезьян появились новые гимнастические залы

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