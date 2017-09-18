Новосибирский вуз опроверг участие студентов в ночной драке на Красном проспекте

Драка произошла ночью 17 сентября на Красном проспекте

Руководство Сибирского государственного университета водного транспорта заявила, что его студенты не участвовали в драке на Красном проспекте.







«Я уверена, что это не наши студенты, по информации Центра по противодействию с экстремизмом, в который мы обратились. Центр сослался на информацию из отдела полиции Центрального административного округа. Мы знаем фамилии людей, проверили их, — это не наши студенты. Нам звонят возмущённые люди, спрашивают, что у нас происходит. А мы ни при чём», — рассказала НГС.НОВОСТИ ректор СГУВТ Татьяна Зайко.







Напомним, что драка на Красном проспекте, недалеко от дома № 72, случилась ночью 17 сентября. Семейная пара возвращалась домой около двух часов ночи и встретила компанию подвыпивших ребят. Один из них оскорбил девушку, после этого завязалась словесная перепалка, переросшая в драку.







«Проходили трое мужчин, я просила о помощи и вызвать полицию, но они просто прошли мимо. Я схватила за руку какого-то парня и заорала: «Бьют! Помогите!". Когда я бежала обратно на аллею, мой муж лежал на земле, его били трое. Помню, что пыталась схватить зачинщика драки, который обозвал меня проституткой», — рассказывала НГС.НОВОСТИ пострадавшая Мария.







Девушка говорила, что всего в драке участвовало 15–20 человек. Тогда у пострадавшей были сведения, что некоторые из нападавших — студенты университета водного транспорта.





В пресс-службе полиции сказали, что в отдел доставили четырёх участников драки и опросили их. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства и мотивы конфликта.







Одна из последних ночных массовых драк случилась в конце августа на улице Кропоткина — разнимать две компании нетрезвых людей приехали семь нарядов полиции.