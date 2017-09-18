Новосибирский вуз опроверг участие студентов в ночной драке на Красном проспекте

Драка произошла ночью 17 сентября на Красном проспекте
Драка произошла ночью 17 сентября на Красном проспекте

Руководство Сибирского государственного университета водного транспорта заявила, что его студенты не участвовали в драке на Красном проспекте.


«Я уверена, что это не наши студенты, по информации Центра по противодействию с экстремизмом, в который мы обратились. Центр сослался на информацию из отдела полиции Центрального административного округа. Мы знаем фамилии людей, проверили их, — это не наши студенты. Нам звонят возмущённые люди, спрашивают, что у нас происходит. А мы ни при чём», — рассказала НГС.НОВОСТИ ректор СГУВТ Татьяна Зайко.


Напомним, что драка на Красном проспекте, недалеко от дома № 72, случилась ночью 17 сентября. Семейная пара возвращалась домой около двух часов ночи и встретила компанию подвыпивших ребят. Один из них оскорбил девушку, после этого завязалась словесная перепалка, переросшая в драку.


«Проходили трое мужчин, я просила о помощи и вызвать полицию, но они просто прошли мимо. Я схватила за руку какого-то парня и заорала: «Бьют! Помогите!". Когда я бежала обратно на аллею, мой муж лежал на земле, его били трое. Помню, что пыталась схватить зачинщика драки, который обозвал меня проституткой», — рассказывала НГС.НОВОСТИ пострадавшая Мария.


Девушка говорила, что всего в драке участвовало 15–20 человек. Тогда у пострадавшей были сведения, что некоторые из нападавших — студенты университета водного транспорта.


В пресс-службе полиции сказали, что в отдел доставили четырёх участников драки и опросили их. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства и мотивы конфликта.


Одна из последних ночных массовых драк случилась в конце августа на улице Кропоткина — разнимать две компании нетрезвых людей приехали семь нарядов полиции.

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