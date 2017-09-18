Спортсменам потребовался врач во время жёсткой игры в американский футбол
В Новосибирске на стадионе «Чкаловец» прошёл второй в истории Новосибирска официальный матч по американскому футболу — он получился жёстким, на поле даже выходил доктор.
Матч провели новосибирская команда Iron Wings («Железные крылья») и томская Golden Warriors («Золотые воины»). Выиграли новосибирцы со счетом 26:14.
«Игра была жёстче [чем в прошлый раз]. Ребята подготовленные приехали из Томска. Правда, усечённым составом — 9 человек всего. Играли они практически без замен. Но бой дали, игра намного интересней получилась, чем первая, с «Воронами» (другая новосибирская команда. — НГС.НОВОСТИ). Травмы были, но это нормальная ситуация для [американского] футбола», — прокомментировал игру корреспонденту НГС.НОВОСТИ тренер Iron Wings Владимир Ломакин.
Во время матча новосибирскому футболисту порвали форму, а некоторые игроки из обеих команд разбили в кровь руки и ноги: на поле пришлось появиться доктору.
Новосибирская команда Iron Wings 10 сентября в первом в истории Новосибирска матче по американскому футболу также одержала победу. В следующем году организаторы матчей хотят провести в Новосибирске Кубок Сибири по американскому футболу.
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Илья Калинин
Фото Алексея Коваленко, предоставлено Владимиром Ломакиным