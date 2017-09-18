Китайца с чемоданом валюты поймали в аэропорту Толмачёво

Пассажир с поддельной валютой попытался пройти таможенный контроль в аэропорту Толмачёво

39-летний гражданин КНР попытался вывезти из Новосибирска фальшивые молдавские купюры и листы с неразрезанными украинскими деньгами, но попался таможенникам в аэропорту Толмачёво.







Инцидент произошёл на прошлой неделе, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ 18 сентября в пресс-службе Новосибирской таможни.







В таможне уточнили, что гражданин КНР собирался вылететь на родину рейсом «Новосибирск – Шанхай», но в его ручной клади нашли подозрительную валюту и усомнились в её подлинности.







«Заключение эксперта сомнения подтвердило — валюта Молдовы в сумме 4,6 тысячи леев оказалась поддельной, а 920 листов с напечатанными на них купюрами Украины в 5, 10 и 20 гривен — подлинными. Каким образом в руки гражданина Китая попали листы с не разрезанными на купюры украинскими деньгами и с какой целью он вёз на родину поддельные молдавские леи, предстоит выяснить следствию», — пояснили в Новосибирской таможне.







В ведомстве уточнили, что кроме поддельной молдавской валюты у китайца изъяли 819 тысяч украинских гривен. Результаты проверки таможенники планируют передать в полицию для возбуждения уголовного дела. Сам нарушитель остался в России до выяснения обстоятельств.







Неразрезанные листы с украинскими гривнами





Новосибирские таможенники нередко делают неожиданные находки у авиапассажиров. Например, в этом году они передали в музей природы чучело гребнистого крокодила, которое пассажир без разрешения привёз в Новосибирск из Камбоджи.

