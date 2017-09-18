Властям понадобились 40 часов c позолотой и наилучшими пожеланиями от мэра

Корпус часов должен быть позолоченным
Корпус часов должен быть позолоченным

Мэрия решила подарить гостям города и почётным жителям сувенирные часы с символикой Новосибирска — ремешки изделий должны иметь фактуру кожи крокодила и варана. 


Поставку наручных мужских часов и подарочных наборов из часов и авторучки заказало муниципальное казённое учреждение Новосибирска «Хозяйственное управление». Лот размещён на сайте госзакупок сегодня, 18 сентября. 


Победитель конкурса должен будет изготовить 40 мужских часов и 40 подарочных наборов. Имя компании, выигравшей конкурс, назовут 6 октября. Стоимость контракта — 275 тысяч рублей, он будет финансироваться из бюджета Новосибирска. 


Часы должны быть с позолоченным корпусом из сплава, противоударные и водостойкие. В центре циферблата — герб города, а на задней крышке — надпись «С наилучшими пожеланиями от мэра Новосибирска». Браслет часов должен быть из натуральной кожи темно-коричневого цвета под варана и под крокодила. 


В пресс-центре мэрии Новосибирска пояснили, что часы в качестве подарков для членов делегаций заказывали и раньше. Для получения более подробной информации в городской администрации попросили сделать запрос.


Ранее в мэрии также разработали эскизы памятного знака «За труд на благо города» в честь 125-летия Новосибирска. Предполагается, что лицевой стороне медали будет надпись «125 лет» и изображены часть Бугринского моста, летящий от него истребитель-бомбардировщик Су-34, а также «элемент, символизирующий науку». На оборотной стороне медали поместят герб Новосибирска и надпись «За труд на благо города». Совет депутатов должен будет утвердить эскизы в конце сентября. 

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