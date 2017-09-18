Мэрия попросила новосибирцев выбрать разбитые дороги для ремонта

Мэрия составила шорт-лист из 33 участков дорог для ремонта
Мэрия составила шорт-лист из 33 участков дорог для ремонта

В Новосибирске начался второй этап голосования в проекте «Выбери дорогу для ремонта».


«Приём обращений горожан о проблемных участках дорог в Новосибирске проходил на портале "Мой Новосибирск" в период с 10 августа по 10 сентября 2017 года. За это время поступило более 280 сообщений», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Просмотрев заявки, в мэрии составили список проблемных участков и теперь предлагают новосибирцам выбрать те, которые нужно отремонтировать в первую очередь.


Голосование началось сегодня, проголосовать можно на портале «Мой Новосибирск». Выбрать можно несколько вариантов из 33 участков дорог, которые попали в перечень. 


В списке оказались и участки таких улиц, как Красина, Учительская, Урицкого, Серебренниковская, Холодильная, Волочаевская, Лазурная, Троллейная и Мира.


Те участки, за которые отдадут больше всего голосов, отремонтируют в 2018 году. Голосование будет открыто до 2 октября.


Этот проект в Новосибирске мэрия проводит третий раз. В 2016 году жители выбирали из 37 участков.

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