Мэрия попросила новосибирцев выбрать разбитые дороги для ремонта

Мэрия составила шорт-лист из 33 участков дорог для ремонта

В Новосибирске начался второй этап голосования в проекте «Выбери дорогу для ремонта».





«Приём обращений горожан о проблемных участках дорог в Новосибирске проходил на портале "Мой Новосибирск" в период с 10 августа по 10 сентября 2017 года. За это время поступило более 280 сообщений», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Просмотрев заявки, в мэрии составили список проблемных участков и теперь предлагают новосибирцам выбрать те, которые нужно отремонтировать в первую очередь.





Голосование началось сегодня, проголосовать можно на портале «Мой Новосибирск». Выбрать можно несколько вариантов из 33 участков дорог, которые попали в перечень.





В списке оказались и участки таких улиц, как Красина, Учительская, Урицкого, Серебренниковская, Холодильная, Волочаевская, Лазурная, Троллейная и Мира.





Те участки, за которые отдадут больше всего голосов, отремонтируют в 2018 году. Голосование будет открыто до 2 октября.





Этот проект в Новосибирске мэрия проводит третий раз. В 2016 году жители выбирали из 37 участков.