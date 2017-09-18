Почта России извинилась перед новосибирцем за посылку с пластилином вместо смартфона

Вместо телефона в бандероли оказался пластилин
Вместо телефона в бандероли оказался пластилин

Почта России взяла на себя ответственность за загадочное исчезновение смартфона, который новосибирец Александр Шишкин заказал в интернет-магазине AliExpress.


«По результатам проведённой проверки ФГУП "Почта России" признаёт материальную ответственность за данное почтовое отправление», — говорится в письме почтовой службы, копия которого есть в редакции НГС.НОВОСТИ.


Эта история началась в июле 2017 года, когда житель микрорайона «Стрижи» Александр Шишкин пришёл в почтовое отделение № 40 на улице Кубовой, чтобы забрать бандероль с AliExpress. Ему должен был прийти телефон Xiaomi Redmi 4А за 5716 рублей. Но когда работник почты вскрыла пакет, оказалось, что в нём лежит кусок пластилина.


После этого мужчина открыл спор с продавцом Fantacy Technology на AliExpress и приложил к нему видео и фотографии с кадрами вскрытия бандероли. «Продавец деньги вернуть отказался. Написал, что отправление подменил не он, потому что он много куда рассылает свой товар и делать это не в его интересах», — рассказал НГС.НОВОСТИ Александр Шишкин.


По его словам, также продавец указал, что на видео плохо просматривается трек-номер бандероли. В итоге к решению проблемы подключилась администрация AliExpress. Она встала на сторону покупателя и вернула ему деньги за исчезнувший телефон. Всё решилось в течение двух недель после открытия спора, уточнил новосибирец.


Полутора месяцами позже в истории с исчезнувшим телефоном закончила разбираться Почта России — заказное письмо с её ответом Александр Шишкин получил несколько дней назад. В письме говорится, что Почта России приносит извинения «за некачественное оказание услуг почтовой связи». Также в документе указывается, что при нарушениях почта выплачивает возмещение отправителю, но он может отказаться от этих денег в пользу адресата.


«Почтовый оператор несёт ответственность за несоответствие вложения декларации на упаковке независимо от того, где именно произошла замена вложения и кем она была произведена», — пояснили НГС.НОВОСТИ в УФПС Новосибирской области.


При этом в ведомстве добавили, что почта ещё продолжает служебное расследование, чтобы разобраться в случившемся и найти виновников.



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