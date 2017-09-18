Ветеринары спасли сову, проглотившую верёвку

Сове пришлось пережить 20-минутную операцию

Новосибирские ветеринары спасли сову, проглотившую полметра верёвки — для этого пришлось использовать эндоскоп.





Сову по кличке Киви в ветеринарную клинику БЭСТ хозяева привезли вечером 17 сентября. Птице для спасения жизни требовалась срочная операция — дома она играла с бечёвкой и проглотила её.





«Операция была высокотехнологичной — понадобился очень тонкий эндоскоп и специальные щипцы, которые прошли бы через глотку и могли бы потом раскрыться. К тому же вытаскивать верёвку было сложновато, потому что она превратилась в единый комок, и его сложно было провести через глотку», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ главный врач клиники Наталья Уланова.





На рентгеновском снимке было чётко видно инородный предмет





Во время операции птица была под газовой анестезией, после процедуры она быстро пришла в себя. Хозяева забрали её из клиники в тот же вечер.





Ветеринары спасают жизнь и помогают самым разным животным, оказавшимся в беде. В этом году клиника БЭСТ совершила своего рода революцию — она провела первую в Сибири операцию по установке кардиостимулятора собаке.