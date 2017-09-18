Ветеринары спасли сову, проглотившую верёвку

Сове пришлось пережить 20-минутную операцию
Сове пришлось пережить 20-минутную операцию

Новосибирские ветеринары спасли сову, проглотившую полметра верёвки — для этого пришлось использовать эндоскоп.


Сову по кличке Киви в ветеринарную клинику БЭСТ хозяева привезли вечером 17 сентября. Птице для спасения жизни требовалась срочная операция — дома она играла с бечёвкой и проглотила её.


«Операция была высокотехнологичной — понадобился очень тонкий эндоскоп и специальные щипцы, которые прошли бы через глотку и могли бы потом раскрыться. К тому же вытаскивать верёвку было сложновато, потому что она превратилась в единый комок, и его сложно было провести через глотку», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ главный врач клиники Наталья Уланова. 


На рентгеновском снимке было чётко видно инородный предмет
На рентгеновском снимке было чётко видно инородный предмет


Во время операции птица была под газовой анестезией, после процедуры она быстро пришла в себя. Хозяева забрали её из клиники в тот же вечер.


Ветеринары спасают жизнь и помогают самым разным животным, оказавшимся в беде. В этом году клиника БЭСТ совершила своего рода революцию — она провела первую в Сибири операцию по установке кардиостимулятора собаке.

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