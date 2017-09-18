Авария с троллейбусом собрала гигантскую пробку на Красном проспекте

Место аварии около гостиницы «Октябрьская»

Днём 18 сентября столкновение двух иномарок и троллейбуса собрало большую пробку на Красном проспекте Новосибирска.







Авария случилась около 11:45.







«На перекрёстке Ядринцевской и Красного проспекта столкнулись две легковушки. Их начал объезжать троллейбус, зацепил сзади легковушку и заблокировал Ядринцевскую полностью», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец последствий ДТП Евгений.







Судя по фотографии с места аварии, в центре города столкнулись Mazda и Subaru.





По данным сервиса Яндекс.Пробки, на Ядринцевской и Красном проспекте собралась большая пробка. Скорость потока на улицах сейчас от 3 до 5 км/ч.







Пробка на Красном проспекте





Сегодня утром похожая авария случилась на улице Бориса Богаткова в районе остановки «Кафе "Лада"». Очевидец последствий аварии предположил, что один автомобиль задел остальные машины, а троллейбус объезжал, и штанги отошли.