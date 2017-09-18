Авария с троллейбусом собрала гигантскую пробку на Красном проспекте
Днём 18 сентября столкновение двух иномарок и троллейбуса собрало большую пробку на Красном проспекте Новосибирска.
Авария случилась около 11:45.
«На перекрёстке Ядринцевской и Красного проспекта столкнулись две легковушки. Их начал объезжать троллейбус, зацепил сзади легковушку и заблокировал Ядринцевскую полностью», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец последствий ДТП Евгений.
Судя по фотографии с места аварии, в центре города столкнулись Mazda и Subaru.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, на Ядринцевской и Красном проспекте собралась большая пробка. Скорость потока на улицах сейчас от 3 до 5 км/ч.
Сегодня утром похожая авария случилась на улице Бориса Богаткова в районе остановки «Кафе "Лада"». Очевидец последствий аварии предположил, что один автомобиль задел остальные машины, а троллейбус объезжал, и штанги отошли.
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Ксения Евдокимова
Фото читателя НГС