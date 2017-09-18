Авария с троллейбусом собрала гигантскую пробку на Красном проспекте

Место аварии около гостиницы «Октябрьская»
Место аварии около гостиницы «Октябрьская»

Днём 18 сентября столкновение двух иномарок и троллейбуса собрало большую пробку на Красном проспекте Новосибирска.


Авария случилась около 11:45.


«На перекрёстке Ядринцевской и Красного проспекта столкнулись две легковушки. Их начал объезжать троллейбус, зацепил сзади легковушку и заблокировал Ядринцевскую полностью», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец последствий ДТП Евгений.


Судя по фотографии с места аварии, в центре города столкнулись Mazda и Subaru.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, на Ядринцевской и Красном проспекте собралась большая пробка. Скорость потока на улицах сейчас от 3 до 5 км/ч.


Пробка на Красном проспекте
Пробка на Красном проспекте


Сегодня утром похожая авария случилась на улице Бориса Богаткова в районе остановки «Кафе "Лада"». Очевидец последствий аварии предположил, что один автомобиль задел остальные машины, а троллейбус объезжал, и штанги отошли.

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