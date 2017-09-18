Арктический холод придёт в Новосибирск к выходным

Максимальная температура ближайщих трёх дней — 14 градусов

К Новосибирску приближается холодный фронт, а следом за ним циклон, который несёт дожди.





«Пока еще мощного холода ближайшие три дня нет. Видится, что к следующим выходным и началу следующей недели будет заток более арктического воздуха с севера», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.





С 19 по 21 сентября погода будет неустойчивой, хотя пока относительно тёплой.





«На завтра мы ждём прохождение холодного фронта. Он будет проходить днём через город. Поэтому днём ожидаем интенсивные осадки, ночью местами небольшой дождь, а днём — местами небольшой умеренный дождь. Ветер будет поворачивать с западного на северо-западный. Ночью 3–8 м/с, днём 5–10 м/с. Температуру ночью ожидаем 7–9 градусов, а днём 12–14 градусов», — сообщила Марина Виноградова.







В четверг, 21 сентября, к Новосибирску с запада подойдёт циклон — в городе и области возможны дожди.





«Местами 20-го ночью будет небольшой дождь, днём без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5–10 м/с. Температура ночью — 5–7 [градусов], днём — 10–12 градусов. 21-го, с приближением циклона, также ожидаем небольшой дождь и снова в конце дня 21-го будет прохождение холодного фронта — всё время неустойчивый характер погоды. 21-го ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный 4–9 м/с. Температура ночью — 4–6 градусов, днём — 12–14 градусов», — добавила Виноградова.







Перед похолоданием в Новосибирске уже начали включать батареи — сегодня, 18 сентября, начался отопительный сезон.