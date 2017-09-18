Джигитам на радость: новосибирский цирк заменил манеж впервые за 30 лет

Цирковой манеж не мог дождаться ремонта с 1990-х годов

В середине сентября новосибирский цирк заменил манежное покрытие впервые за 30 лет, также из зала убрали первый ряд кресел.







Ремонт манежа в цирке сделали к новой программе с пингвинами и кенгуру — работы продолжались неделю. Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор Новосибирского государственного цирка Сергей Шабанов, покрытие удалось заменить впервые за 30 лет.







«Покрытие манежное давно не менялось. Та резина, которая была, искусственная — она вся пришла в негодность, и джигиты не могли выступать. Сейчас самый современный манеж, самое современное покрытие у нас.





Оно состоит из твёрдых слоёв резины и покрыто сверху самым современным натуральным каучуком — то, что надо для животных, для лошадей», — пояснил директор цирка.







Руководство признаёт, что старое искусственное покрытие было неудобным для артистов





По его словам, покрытие из натурального каучука должно прослужить долго. Сергей Шабанов затруднился оценить стоимость ремонтных работ, уточнив только, что «в других цирках это очень дорого стоит».







Директор добавил, что около 4 месяцев назад в цирке убрали первый ряд кресел, чтобы отдать эти места зрителям на инвалидных колясках. «Цена на первый ряд очень маленькая — в четыре раза дешевле, чем в [остальных] рядах.





Ещё маленько попозже сделаем места для людей, которые лишены возможности слышать», — добавил Шабанов.







Весной 2017 года министр культуры НСО Игорь Решетников сообщил, что в цирке уже полностью перестелили крышу и облицевали фойе кафелем и мрамором, но до замены старых кресел пока не дошло.







Сергей Шабанов отметил, что сложности с ремонтом происходят из-за того, что деньги на него выделяет федеральный бюджет.







«Понимаете, здание федеральное, и всё, что здесь, должно делать министерство культуры. Но мы коллективом решили, что потихонечку будем сами ремонтировать. Появилась лишняя копеечка — мы её вложим. А когда мы будем в плане страны стоять… В стране 42 цирка, распределены все по очерёдности», — высказался руководитель. По его оценке, современное кресло стоит 15 тысяч рублей, а в зале 2,5 тысячи мест.

