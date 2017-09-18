Пропавшего в «Сосновом бору» подростка нашли на вокзале

Захара передали родителям в тот же день, когда он пропал

Волонтёры и полицейские нашли 12-летнего Захара Светюкова, который пропал в воскресенье днём в парке «Сосновый бор».





Ребёнка удалось найти в тот же день, он находился на территории вокзала «Новосибирск-Главный».





«Мальчика задержала по ориентировкам линейная полиция. Предполагаем, что он добрался до вокзала на автобусе. Собаки (две волонтёрских и две полицейских) привели на остановку "25 лет Октября" от Соснового бора, и дальше следы терялись. Скорее всего, там ребёнок сел на общественный транспорт и поехал до вокзала», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.





В «Маяке» пояснили, что Захар — аутист и практически не разговаривает.





Мальчика в тот же вечер передали взволнованной маме, она приехала за ним в отделение полиции.





Всего в поисках ребёнка участвовали около 60 волонтёров и практически весь состав полиции Калининского района. Позже к поискам присоединились и отделы полиции из других районов. Парк «Сосновый бор» также прочёсывал конный патруль, добавил Павел Злобин.





В конце минувшей недели волонтёры также разыскивали 15-летнюю Милену Вдовину, которая пропала в Краснообске. Девушка нашлась спустя несколько дней живой и здоровой.