Пропавшего в «Сосновом бору» подростка нашли на вокзале

Захара передали родителям в тот же день, когда он пропал 
Захара передали родителям в тот же день, когда он пропал 

Волонтёры и полицейские нашли 12-летнего Захара Светюкова, который пропал в воскресенье днём в парке «Сосновый бор».


Ребёнка удалось найти в тот же день, он находился на территории вокзала «Новосибирск-Главный».


«Мальчика задержала по ориентировкам линейная полиция. Предполагаем, что он добрался до вокзала на автобусе. Собаки (две волонтёрских и две полицейских) привели на остановку "25 лет Октября" от Соснового бора, и дальше следы терялись. Скорее всего, там ребёнок сел на общественный транспорт и поехал до вокзала», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин. 


В «Маяке» пояснили, что Захар — аутист и практически не разговаривает. 


Мальчика в тот же вечер передали взволнованной маме, она приехала за ним в отделение полиции. 


Всего в поисках ребёнка участвовали около 60 волонтёров и практически весь состав полиции Калининского района. Позже к поискам присоединились и отделы полиции из других районов. Парк «Сосновый бор» также прочёсывал конный патруль, добавил Павел Злобин. 


В конце минувшей недели волонтёры также разыскивали 15-летнюю Милену Вдовину, которая пропала в Краснообске. Девушка нашлась спустя несколько дней живой и здоровой

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