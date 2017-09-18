Массовая авария на Юбилейном жилмассиве: столкнулись пять иномарок

Toyota Vitz и Nissan Wingroad столкнулись на перекрёстке Столетова и дороги, ведущей от Объединения до Курчатова

В Калининском районе Новосибирска столкнулись пять иномарок: в аварии пострадала женщина-водитель Toyota Vitz.







Авария случилась 18 сентября в 8:05.







«Toyota Vitz выезжала с улицы Столетова в сторону улицы Объединения и не пропустила Nissan Wingroad, который ехал в сторону Курчатова. Машины столкнулись, после чего "Ниссан" выехал на "встречку", врезался в Toyota Carib и KIA Rio и уехал на обочину», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».







В это же время Toyota Vitz столкнулась с Toyota Probox, добавили в «Автоспасе». При этом, по данным группы пропаганды ГИБДД, с Toyota Vitz столкнулась Toyota Succeed.







После столкновений Nissan Wingroad вылетел на обочину





В аварии пострадала 31-летняя водитель Toyota Vitz — женщину с сотрясением мозга и ушибами отвезли в больницу № 25, рассказали в группе пропаганды ГИБДД. По данным «Автоспаса», также пассажирка Toyota Vitz — девочка примерно 13 лет — ударилась головой о лобовое стекло.







Одна из последних массовых аварий случилась на Ипподромской: вечером 15 сентября там столкнулись попутные Ford Focus, Toyota bB, Nissan Qashqai и грузовик.