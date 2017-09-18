Массовая авария на Юбилейном жилмассиве: столкнулись пять иномарок
В Калининском районе Новосибирска столкнулись пять иномарок: в аварии пострадала женщина-водитель Toyota Vitz.
Авария случилась 18 сентября в 8:05.
«Toyota Vitz выезжала с улицы Столетова в сторону улицы Объединения и не пропустила Nissan Wingroad, который ехал в сторону Курчатова. Машины столкнулись, после чего "Ниссан" выехал на "встречку", врезался в Toyota Carib и KIA Rio и уехал на обочину», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».
В это же время Toyota Vitz столкнулась с Toyota Probox, добавили в «Автоспасе». При этом, по данным группы пропаганды ГИБДД, с Toyota Vitz столкнулась Toyota Succeed.
В аварии пострадала 31-летняя водитель Toyota Vitz — женщину с сотрясением мозга и ушибами отвезли в больницу
Одна из последних массовых аварий случилась на Ипподромской: вечером 15 сентября там столкнулись попутные Ford Focus, Toyota bB, Nissan Qashqai и грузовик.
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Ксения Евдокимова
Фото предоставлено vk.com/avtospas54rus