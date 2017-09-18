Скандальной скульптуре цесаревича Алексея у храма на Красном проспекте сделали новое лицо

В Новосибирске отремонтировали памятник Николаю II и цесаревичу Алексею — в июле на него напал мужчина с топором.


Отреставрированную скульптуру возле собора Александра Невского корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил утром 18 сентября.


Памятник Николаю II и цесаревичу Алексею утром 18 сентября
Памятник Николаю II и цесаревичу Алексею утром 18 сентября


Получить комментарий у настоятеля собора во имя святого Александра Невского Александра Новопашина на момент публикации не удалось.


Почти два месяца памятник был задрапирован, но сегодня был открыт вновь 
Почти два месяца памятник был задрапирован, но сегодня был открыт вновь 


Этот памятник появился рядом с собором Александра Невского 16 июля. Спустя 2 недели на памятник залез мужчина и начал бить по нему топором, повредив голову изваяния цесаревича. Сотрудники Росгвардии поймали подозреваемого недалеко от места происшествия, а полиция возбудила дело о вандализме. 37-летний задержанный не смог объяснить мотивы своего поступка. На следующий день памятник обмотали тканью, территорию вокруг него огородили лентой, а спустя несколько дней у входа в храм позади скульптуры появилась надпись «Прости нас, Государь!».


Памятник после атаки вандала
Памятник после атаки вандала


Прочтений: 1279
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено