Скандальной скульптуре цесаревича Алексея у храма на Красном проспекте сделали новое лицо

В Новосибирске отремонтировали памятник Николаю II и цесаревичу Алексею — в июле на него напал мужчина с топором.







Отреставрированную скульптуру возле собора Александра Невского корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил утром 18 сентября.







Памятник Николаю II и цесаревичу Алексею утром 18 сентября





Получить комментарий у настоятеля собора во имя святого Александра Невского Александра Новопашина на момент публикации не удалось.





Почти два месяца памятник был задрапирован, но сегодня был открыт вновь





Этот памятник появился рядом с собором Александра Невского 16 июля. Спустя 2 недели на памятник залез мужчина и начал бить по нему топором, повредив голову изваяния цесаревича. Сотрудники Росгвардии поймали подозреваемого недалеко от места происшествия, а полиция возбудила дело о вандализме. 37-летний задержанный не смог объяснить мотивы своего поступка. На следующий день памятник обмотали тканью, территорию вокруг него огородили лентой, а спустя несколько дней у входа в храм позади скульптуры появилась надпись «Прости нас, Государь!».





Памятник после атаки вандала



