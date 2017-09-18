Новосибирцы перевернулись на лодке в Томске: три человека пропали


Поисковая операция ведётся вторые сутки 
Поисковая операция ведётся вторые сутки 

В Томской области спасатели вторые сутки ищут трёх рыбаков из Новосибирска, перевернувшихся с лодкой. 


Происшествие случилось в ночь на 17 сентября в районе острова Тягаловский Колпашевского района Томской области.


«По предварительной информации, на борту [лодки] находились пять человек, все — жители Новосибирска. Двоих удалось спасти, три человека пропали, сейчас проводятся поисковые работы. Психологи ГУ МЧС по НСО организовали психологическую помощь родственникам пропавших по месту жительства», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник пресс-службы областного ГУ МЧС Павел Винаков. 


В ГУ МЧС по Томской области пояснили, что мужчины вышли на воду на лодке «Казанка». 


«Ночное время, высокая волна и отсутствие спасательных жилетов — всё в итоге привело к трагическим последствиям», — отметили в спасательном ведомстве. 


Двум спасённым помогли местные рыбаки. Трёх пропавших ищут 61 человек и 18 единиц техники, в том числе два беспилотных летательных аппарата и вертолет ООО «ГазпромАвиа». Спасатели уже обследовали 30 км береговой линии и акватории реки Оби ниже по течению. Результатов поиски пока не дали.


Похожая ситуация произошла в начале лета в Новосибирской области. В Купинском районе на озере Малые Чаны волна опрокинула моторную лодку с тремя рыбаками в 1 км от берега. Спастись удалось лишь одному из них.

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