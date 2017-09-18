Новосибирские птицы начали много есть перед вылетом на юг

Сейчас птицы набирают вес
Сейчас птицы набирают вес

Птицы в Новосибирской области готовятся к осеннему отлёту — сейчас они заканчивают набирать вес перед путешествием.


«В основном ещё птицы все здесь. После 20 сентября наступает похолодание, резко начинает сокращаться продолжительность дня, поэтому в конце сентября будет основная волна отлёта птиц, в том числе насекомоядных, околоводных, водоплавающих», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ орнитолог Алексей Яновский. 


Также он отметил, что в это время будет и массовый пролёт птиц с севера — в Новосибирской области можно будет увидеть пернатых тундровых видов, а пока птицы готовятся к перелётам.


«Очень много чаек в Новосибирске сейчас, они, по-видимому, ночуют где-то в Криводановке или у Оби, а днём летят на Хилокскую свалку. Преобладают в основном молодые. Нынче лето было благоприятное для птиц: много молодняка. Они в июне вылупились, сейчас просто готовятся к отлёту, набирают вес», — заключил Яновский.


Некоторые теплолюбивые птицы из Новосибирска уже улетели — в начале сентября в южную Азию отправились коршуны.

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