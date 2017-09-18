Видео: здание в центре Новосибирска осветили разноцветные лучи

Шоу длилось около 1,5 часов
Шоу длилось около 1,5 часов

Вечером 17 сентября около 300 новосибирцев собрались у театра «Красный факел», чтобы посмотреть светомузыкальное представление о революции. 


Организаторами шоу к 100-летию революции 1917 года выступили Музей Новосибирска и компания «Видео-Дата». 


«Хотелось показать революцию по-особенному, не как время сложностей, а как время, которое бывает всегда. Улучшение жизни —  естественное желание человека. У нас всё сложилось. [В Новосибирске] есть улица Революции, театр "Красный факел", здание которого было и коммерческим собранием, и Домом рабочих, и Дворцом революции», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ автор идеи, директор Музея Новосибирска Елена Щукина. 


В световом шоу участвовал вокальный ансамбль Павла Шаромова «Красное и белое» и ведущие актёры «Красного факела». По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, артисты читали отрывки из поэмы «Двенадцать» Александра Блока, пели песни про Че Гевару, исполняли композиции из репертуара Александра Градского и Джона Леннона. 


«Была идея объединить музыку, рассуждения о революции — нужна она или нет, площадку и актёрскую игру. А поскольку здание театра имеет красивый светлый архитектурный фасад, на котором прекрасно получается видеомэппинг (световая видеоинсталляция. — О.В.), это и было использовано. Это была эмоциональная составляющая, которая и объединила всё действие», — пояснила Щукина. 



Минувшие выходные в Новосибирске получились по-настоящему праздничными и насыщенными. С пятницы по воскресенье в городе прошла череда выступлений музыкантов и артистов. Одним из самых заметных выступлений стал концерт Пелагеи у ТЦ «Аркада»

Прочтений: 2957
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено