Видео: здание в центре Новосибирска осветили разноцветные лучи

Шоу длилось около 1,5 часов

Вечером 17 сентября около 300 новосибирцев собрались у театра «Красный факел», чтобы посмотреть светомузыкальное представление о революции.





Организаторами шоу к 100-летию революции 1917 года выступили Музей Новосибирска и компания «Видео-Дата».





«Хотелось показать революцию по-особенному, не как время сложностей, а как время, которое бывает всегда. Улучшение жизни — естественное желание человека. У нас всё сложилось. [В Новосибирске] есть улица Революции, театр "Красный факел", здание которого было и коммерческим собранием, и Домом рабочих, и Дворцом революции», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ автор идеи, директор Музея Новосибирска Елена Щукина.





В световом шоу участвовал вокальный ансамбль Павла Шаромова «Красное и белое» и ведущие актёры «Красного факела». По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, артисты читали отрывки из поэмы «Двенадцать» Александра Блока, пели песни про Че Гевару, исполняли композиции из репертуара Александра Градского и Джона Леннона.







«Была идея объединить музыку, рассуждения о революции — нужна она или нет, площадку и актёрскую игру. А поскольку здание театра имеет красивый светлый архитектурный фасад, на котором прекрасно получается видеомэппинг (световая видеоинсталляция. — О.В.), это и было использовано. Это была эмоциональная составляющая, которая и объединила всё действие», — пояснила Щукина.









Минувшие выходные в Новосибирске получились по-настоящему праздничными и насыщенными. С пятницы по воскресенье в городе прошла череда выступлений музыкантов и артистов. Одним из самых заметных выступлений стал концерт Пелагеи у ТЦ «Аркада».