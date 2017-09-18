Восьмилетний квадроциклист попал в ДТП: шестилетний пешеход сломал позвоночник

Место происшествия
Место происшествия

На выходных в частном секторе Новосибирска рядом с развязкой Бугринского моста 8-летний мальчик на квадроцикле наехал на 6-летнего.


Авария случилась на правом берегу на 2-м Камышенском переулке вечером 16 сентября. После ДТП квадроциклист уехал с места ДТП, но после его нашли.


«Показания у всех разнятся, кому верить, пока никто не знает, к вечеру, возможно, что-то будет известно. Пока мы только выяснили, что он был на квадроцикле и 8-летний. Показания разнятся: сначала [пострадавший] стоял на обочине, потом он вообще с ним катался», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


6-летний ребёнок оказался в больнице с компрессионным переломом позвоночника.


Также на выходных во время происшествия на дороге пострадала девочка — её не удержали в автобусе № 13, когда тот затормозил.

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