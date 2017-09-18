Мужчина не удержал на руках девочку в затормозившем автобусе
Днем 17 сентября в Новосибирске 3-летняя девочка попала в больницу после поездки на автобусе
Происшествие случилось, когда автобус ехал по Ключ-Камышенскому плато со стороны Выборной в сторону Большевистской.
«Мужчина держал на руках ребёнка, сам попытался сесть на сиденье при торможении, а ребёнка не удержал», — передали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
После того как девочка упала, её отвезли в больницу. Оказалось, что у нее ушибы грудного отдела позвоночника.
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Елена Громкова
Фото группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску