Мужчина не удержал на руках девочку в затормозившем автобусе

Салон автобуса № 13

Днем 17 сентября в Новосибирске 3-летняя девочка попала в больницу после поездки на автобусе № 13 .





Происшествие случилось, когда автобус ехал по Ключ-Камышенскому плато со стороны Выборной в сторону Большевистской.







«Мужчина держал на руках ребёнка, сам попытался сесть на сиденье при торможении, а ребёнка не удержал», — передали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







После того как девочка упала, её отвезли в больницу. Оказалось, что у нее ушибы грудного отдела позвоночника.