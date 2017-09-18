Троллейбусы и автомобили перегородили дорогу на Бориса Богаткова

Троллейбусы встали на улице Бориса Богаткова
Троллейбусы встали на улице Бориса Богаткова

Утром 18 сентября в Дзержиснком районе Новосибирска на улице Бориса Богаткова в районе остановки «Кафе Лада» из-за ДТП встало движение троллейбусов.


«Два троллейбуса и четыре авто перегородили дорогу», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети очевидец. Он уточнил, что видел только последствия ДТП, и предположил, что один автомобиль задел остальные машины, а троллейбус объезжал и потерял рога.


Пассажиров высадили из троллейбусов после случившегося.


Пассажиров высадили из троллейбуса
Пассажиров высадили из троллейбуса


Фото очевидца
Фото очевидца


На улице Бориса Богаткова в сторону «Золотой Нивы» собралась пробка.


Пробка на Бориса Богаткова
Пробка на Бориса Богаткова


В середине августа НГС рассказывал о пробке на улице Кирова, которая случилась из-за ДТП с троллейбусом и автобусом.

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