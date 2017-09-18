Троллейбусы и автомобили перегородили дорогу на Бориса Богаткова

Троллейбусы встали на улице Бориса Богаткова

Утром 18 сентября в Дзержиснком районе Новосибирска на улице Бориса Богаткова в районе остановки «Кафе Лада» из-за ДТП встало движение троллейбусов.





«Два троллейбуса и четыре авто перегородили дорогу», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети очевидец. Он уточнил, что видел только последствия ДТП, и предположил, что один автомобиль задел остальные машины, а троллейбус объезжал и потерял рога.





Пассажиров высадили из троллейбусов после случившегося.





Пассажиров высадили из троллейбуса





Фото очевидца





На улице Бориса Богаткова в сторону «Золотой Нивы» собралась пробка.





Пробка на Бориса Богаткова





В середине августа НГС рассказывал о пробке на улице Кирова, которая случилась из-за ДТП с троллейбусом и автобусом.