Троллейбусы и автомобили перегородили дорогу на Бориса Богаткова
Утром 18 сентября в Дзержиснком районе Новосибирска на улице Бориса Богаткова в районе остановки «Кафе Лада» из-за ДТП встало движение троллейбусов.
«Два троллейбуса и четыре авто перегородили дорогу», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети очевидец. Он уточнил, что видел только последствия ДТП, и предположил, что один автомобиль задел остальные машины, а троллейбус объезжал и потерял рога.
Пассажиров высадили из троллейбусов после случившегося.
На улице Бориса Богаткова в сторону «Золотой Нивы» собралась пробка.
В середине августа НГС рассказывал о пробке на улице Кирова, которая случилась из-за ДТП с троллейбусом и автобусом.
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Елена Громкова
Фото очевидца
Фрагмент yandex.ru/maps