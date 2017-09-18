Ультрамарафонцы взбежали на одну из высочайших точек Новосибирской области





Участники дистанции 64 км перед стартом

17 сентября в Тогучинском районе Новосибирской области спортсмены взбежали на Пихтовый гребень, считающийся одной из самых высоких точек региона.





На просторах Салаирского кряжа прошёл забег Salair Ultra-Trail.





«Salair Ultra-Trail стал первым ультрамарафоном, проводимым когда-либо в нашей области. Конечно, место проведения для него должно было быть особенным. Мы решили, что высшая точка области — отличный вариант. А чтобы придать забегу торжественности, дату проведения назначили на дни празднования юбилея Новосибирской области», — пояснила один из организаторов Ольга Новосёлова. Также Ольга отметила, что ранее официальных забегов и соревнований в районе Пихтового гребня не проводилось.





Главной дистанцией забега стал ультрамарафон длиной 64 км. Но помимо этого участникам была предложена более легкая дистанция — 32 км.





В итоге на основной дистанции приняли участие 14 человек, из них 3 женщины и 11 мужчин. Меньшую дистанцию преодолел 21 человек — 8 женщин и 13 мужчин.





Самому молодому участнику, Виталию Семенову, исполнилось 20 лет, а самой взрослой бегунье, Нине Свешниковой, — 57 лет. Большинство участников представляли на соревнованиях город Новосибирск, но также были бегуны из Барнаула, Томска, Кемерово, Белово.





Каждый участник забега Salair Ultra-Trail получил памятную медаль финишера. Все победители оказались из Новосибирска.





Среди женщин дистанцию 32 км быстрее всех пробежала Софья Бейзель с результатом 2 часа 55 минут, а дистанцию 64 км — Александра Каланова с результатом 5 часов 38 минут. Среди мужчин быстрее всех оказались Иван Сапожников (на дистанции 32 км) и Кирилл Варнавский (на дистанции 64 км). Иван преодолел дистанцию за 2 часа 32 минуты, а Кирилл за 5 часов 32 минуты.





Кирилл Варнавский. Победитель среди мужчин на дистанции 64 км





Александра Каланова. Победительница среди женщин на дистанции 64 км





Организаторы заявили, что этот ультрамарафон станет ежегодным.





Справка: прежде Пихтовый гребень считался самой высокой точкой НСО — 495 м над уровнем моря, но сейчас есть информация, по которой самая высокая точка НСО — это безымянная высота 502 м, также расположенная на Салаирском кряже.





Один из участников забега на 32 км Артем Канаш бежал вместе с собакой





Это не единственный забег, который прошёл во время празднования юбилея НСО. 16 сентября во время массовых празднований в Новосибирске по улице Кирова пробежали участники «Кросса нации».

