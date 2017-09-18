Ультрамарафонцы взбежали на одну из высочайших точек Новосибирской области


Участники дистанции 64 км перед стартом
Участники дистанции 64 км перед стартом

17 сентября в Тогучинском районе Новосибирской области спортсмены взбежали на Пихтовый гребень, считающийся одной из самых высоких точек региона.


На просторах Салаирского кряжа прошёл забег Salair Ultra-Trail.


«Salair Ultra-Trail стал первым ультрамарафоном, проводимым когда-либо в нашей области. Конечно, место проведения для него должно было быть особенным. Мы решили, что высшая точка области — отличный вариант. А чтобы придать забегу торжественности, дату проведения назначили на дни празднования юбилея Новосибирской области», — пояснила один из организаторов Ольга Новосёлова. Также Ольга отметила, что ранее официальных забегов и соревнований в районе Пихтового гребня не проводилось.


Главной дистанцией забега стал ультрамарафон длиной 64 км. Но помимо этого участникам была предложена более легкая дистанция — 32 км. 


В итоге на основной дистанции приняли участие 14 человек, из них 3 женщины и 11 мужчин. Меньшую дистанцию преодолел 21 человек — 8 женщин и 13 мужчин. 


Самому молодому участнику, Виталию Семенову, исполнилось 20 лет, а самой взрослой бегунье, Нине Свешниковой, — 57 лет. Большинство участников представляли на соревнованиях город Новосибирск, но также были бегуны из Барнаула, Томска, Кемерово, Белово.


Каждый участник забега Salair Ultra-Trail получил памятную медаль финишера. Все победители оказались из Новосибирска. 


Среди женщин дистанцию 32 км быстрее всех пробежала Софья Бейзель с результатом 2 часа 55 минут, а дистанцию 64 км — Александра Каланова с результатом 5 часов 38 минут. Среди мужчин быстрее всех оказались Иван Сапожников (на дистанции 32 км) и Кирилл Варнавский (на дистанции 64 км). Иван преодолел дистанцию за 2 часа 32 минуты, а Кирилл за 5 часов 32 минуты.


Кирилл Варнавский. Победитель среди мужчин на дистанции 64 км
Кирилл Варнавский. Победитель среди мужчин на дистанции 64 км


Александра Каланова. Победительница среди женщин на дистанции 64 км
Александра Каланова. Победительница среди женщин на дистанции 64 км


Организаторы заявили, что этот ультрамарафон станет ежегодным.


Справка: прежде Пихтовый гребень считался самой высокой точкой НСО — 495 м над уровнем моря, но сейчас есть информация, по которой самая высокая точка НСО — это безымянная высота 502 м, также расположенная на Салаирском кряже.


Один из участников забега на 32 км Артем Канаш бежал вместе с собакой
Один из участников забега на 32 км Артем Канаш бежал вместе с собакой


Это не единственный забег, который прошёл во время празднования юбилея НСО. 16 сентября во время массовых празднований в Новосибирске по улице Кирова пробежали участники «Кросса нации».

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